NBA／離隊緋聞再起！像當年追求哈登 76人關注里拉德
NBA拓荒者球星Damian Lillard（里拉德）剛隨美國男籃完成奧運4連霸，返國前傳出不滿球隊在自由市場毫無運作，加上76人有意追求他且非常認真，就像球隊總管Daryl Morey當初在追求James Harden一樣，這位波特蘭天王動向再度引起關注。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-08-09 11:24:41
Lillard隨美國隊出征東京奧運仍相當關心母隊的自由市場運作，但眼看Carmelo Anthony跳槽湖人、中鋒Enes Kanter重回塞爾提克，他看上的Kelly Oubre Jr.最終加盟黃蜂，讓他相當不滿。
「儘管我想續穿拓荒者球衣，也想在波特蘭結束生涯，但我更渴望奪冠。」Lillard這一席話代表他還在考慮是否離開拓荒者，強調自己對於未來還未做出決定。
現在更不利拓荒者的是，76人對Lillard相當感興趣，根據《The Athletic》記者Derek Bodner指出，Morey在轉任76人總管後就一直關注Lillard，就像當初在追求Harden一樣，76人現在的目標不是交易Ben Simmons而是簽下Lillard。