他嘆「還記得蘇麗文嗎？」 網淚吐08年回憶：實在太感人
延期一年舉辦的2020東京奧運17天激烈賽事正式落幕，因此近日就有網友回憶起2008年北京奧運的跆拳道項目，讓許多觀眾記憶猶新，我國選手蘇麗文在首戰左膝前十字韌帶斷裂且腳趾骨折，最後還挺進到銅牌戰。近日有網友在網路論壇回憶起蘇麗文，引起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-09 11:31:47
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「有人還記得北京奧運的蘇麗文嗎」的貼文，原PO先是說明蘇麗文在首戰因左膝前十字韌帶斷裂且腳趾骨折，又因對手進入決賽，有機會敗部復活，原PO接著表示，蘇麗文在一身傷的情況下，還挺進到銅牌戰，前後倒地十多次，左腳基本上已經廢了，但每次倒地都還是會再站起來奮鬥。原PO憶當年是他關注體育多年來，台灣選手最感人的一戰，很欣慰台灣選手們每個人的運動精神讓人值得尊敬，他更希望未來台灣的體育環境能越來越好。
貼文一出，引起熱議，網友紛紛留言表示，「小時候就是看蘇麗文等選手比賽深受感動，所以也去學了跆拳道」、「知道蘇麗文但不了解她，剛剛查了一下2008北京奧運會好像就是她最後一個比賽了，嗚嗚嗚嗚她好棒」、「那場比賽真的看到哭」、「有我當時也有看，我那時也有學跆拳道，我就覺得她超值得敬佩的，每次跟人聊到奧運時，我都會說這件事，超有運動家精神的」、「現在看當初的影片還是一樣超感動」。
同時也有網友呼籲不要忘記體育選手在賽場奮戰的精神，「人果然是健忘的。謝謝選手們在這一屆奧運帶來那麼多精彩表現以及辛苦了，希望大家不要快速就遺忘這些人」。（實習編輯：歐雅如）