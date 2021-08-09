若命名變種病毒用完希臘字母　WHO：擬改用星座

新冠肺炎（COVID-19）疫情在一年多前爆發之後，外界因最先傳出疫情地點為中國武漢，一度使用「武漢肺炎」來稱呼，後續變種病毒不斷出現，也都使用了發現國家加上變種病毒來辨別。世界衛生組織（WHO）為了避免污名化國家，5月時宣布使用希臘字母來命名變種病毒。但隨著變種病毒擴散，WHO專家表示，若是希臘字母用完，會考慮使用星座命名病毒株。





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根據《天空新聞》報導，WHO在5月開始，以希臘字母來命名變種病毒，目前已經命名了11個變種病毒，包括Delta、Beta、Alpha等病毒株。





WHO流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）表示，為了以防用完24個希臘字母，目前WHO正在尋找新的命名方式，其中正在考慮使用星座命名。這代表未來變種病毒可能會使用獅子座、雙子座、摩羯座等星座來稱呼。范科霍芙表示，為確保沒有人對這項提議感到不滿，目前尚未拍板定案。





范科霍芙更警告，未來可能會有疫苗無法抵禦的變種病毒，這整病毒將會成為「真正的威脅」，呼籲各國提高警惕。





新冠肺炎疫情在全球爆發初期，外界因最先傳出疫情的地點為中國武漢，大多都使用「武漢肺炎」來稱呼，導致中國當局相當不滿，隨後WHO為新冠肺炎正名。但隨著疫情延燒超過一年，各國也陸續傳出變種病毒的案例，雖然這些病毒都有正式的編號稱呼，但對一般民眾而言仍太過拗口，大多使用地名來稱呼，也因此引發爭議。WHO在5月時宣布改用希臘字母稱呼，既能方便討論，也避免對特定地區污名化，並表示希臘字母不會取代變種病毒現有的科學名稱。









