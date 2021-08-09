5倍券先數位、後紙本？陳亭妃：恐讓民眾產生剝奪感

行政院將發5倍券，惟執政黨立委仍多有不同意見，政院與黨籍立委原訂今（9）日開會溝通，現因中南部豪雨成災延期。民進黨立委陳亭妃今日對此表示，希望行政院可以聽到立委的聲音，「真的不要讓民眾從荷包裡拿1000元來換振興券，這個部分真的是不宜」；至於是否數位券先行，陳亭妃表示，應紙本、數位並行，否則恐會造成民眾有剝奪感，民進黨立委許智傑則說，若數位先準備好，也能吸引更多人選擇數位券，但有些長輩習慣紙本，行政院還是要加速推行。

我是廣告 請繼續往下閱讀

針對振興方案，陳亭妃表示，「紓困發現金，振興發振興券」，這個區塊黨籍立委多數會比較有共識，但是從民眾荷包拿1000元來兌換5倍券，這個部分可能多數的立委認為不適宜。尤其今年的疫情影響民眾的層面比較廣，一定要思考一些讓人民有感的方案，希望這樣的聲音，行政院聽得到，可以接受立委的看法，「真的不要讓民眾從荷包裡拿1000元來換振興券，這個部分真的是不宜」。

至於紙本振興券較耗時，是否有可能數位券先行？陳亭妃表示，希望一定要跟紙本並行，不要因為作業的速度比較快，而讓數位券先行，這樣會有數位落差跟剝奪感，希望2者並行讓民眾自己選擇，而不是會有剝奪感的感覺。

民進黨立委許智傑則說，疫情趨緩後的重點，當然是經濟盡快振興，若數位先準備好先行，也能吸引更多人選擇數位券。不過紙本5倍券也請行政院加速進行，畢竟許多長輩比較習慣使用紙本。他也說，感謝行政院採納立委的意見，將去年3倍券提高為今年的5倍券，可以有更多的動力帶動台灣的經濟。