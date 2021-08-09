無薪假5.5萬人　旅行業增2000人

（中央社記者張雄風台北9日電）勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，這期實施人數5.5萬人，較上期略減1355人，本期在住宿餐飲、批發零售業已下修約1成，但旅行業由於交通部補貼結束，增加2000多人。





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勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計4447家，實施人數5萬5332人。與上期4388家，實施人數5萬6687人相比，本次增加59家，人數減少1355人。





勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛告訴中央社記者，這期在住宿餐飲、批發零售業實施情況減少約1成左右，經實際詢問，部分婚宴會館、同時具備住宿及餐飲的飯店等業者，都已申請提早結束實施。





黃維琛指出，這期增加較為顯著的是旅行業，家數增加365家、人數增加約2000多人，主要是交通部紓困專案在7月底結束，在下一期新的紓困專案尚未確定前，部分業者就先申請減班休息。





黃維琛提到，這期仍然以六都實施減班休息家數及人數較多，其中增加的部分也都以旅行社為主；而雙北在這期仍破萬人，台北市達1萬5024人。





黃維琛表示，目前觀察8月在實施人數和家數上仍會有些增減，不過會往好的方向走，現在已有部分商場陸續開始營運；預期8月下旬之後減班休息實施情況會逐漸減少，待9月開學後生活慢慢恢復原有秩序，應該就會好轉。





另外，黃維琛提到，政府的振興措施也會有幫助；未來在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗普及率增加的情況下，實施減班休息的業者也會跟著下降。





根據統計，本期實施家數以住宿及餐飲業1053家最多，其次為批發零售業1018家、支援服務業936家；實施人數最多為住宿及餐飲業2萬3281人，其次為批發零售業8187人、運輸及倉儲業7100人。（編輯：張雅淨）1100809



