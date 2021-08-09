COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

法國健康通行證擴及餐廳火車　至少實施到11月

▲法國人今天起須出示健康通行證才能從事日常活動，例如上咖啡館喝咖啡或搭城際火車旅行。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國人今天起須出示健康通行證才能從事日常活動，例如上咖啡館喝咖啡或搭城際火車旅行。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-09 14:38:09

（中央社巴黎9日綜合外電報導）法國人今天起須出示健康通行證才能從事日常活動，例如上咖啡館喝咖啡或搭城際火車旅行。法國總統馬克宏為遏止COVID-19疫情並拉高疫苗接種率，力推這項措施。

我是廣告 請繼續往下閱讀
法國政府自今年6月9日推出健康通行證，並逐步擴大適用範圍，新納入咖啡館、餐廳和城際旅行。不過，許多民眾反對這項措施，連續4個週末抗議，本月7日全國約有25萬人上街。

馬克宏（Emmanuel Macron）對這些示威活動深感不滿，他希望健康通行證能促使民眾接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，止住法國的第4波疫情。義大利和德國也有類似措施。

法國的健康通行證採QR code（快速反應二維碼）形式，完整接種疫苗者、近期採檢結果呈陰性或染疫康復者皆可取得，消費者和商家有一週緩衝期來適應新規定。

法國衛生部長維宏（Olivier Veran）接受「巴黎人日報」（Le Parisien）訪問時說：「健康通行證和接種疫苗應有助於避免實施新一波宵禁和封城。」

維宏也宣布了新規定的細節異動，特別是採檢結果的有效期限從48小時放寬到72小時，在醫療人員監督下進行的自我篩檢結果也獲採認。

維宏強調，政策既出就不會撤回，至少會實施到11月；他還感嘆，「反疫苗、反科學和反政府」群眾獲得的關注比乖乖保持社交距離並接種疫苗的人還多。

他說：「我很願意傾聽群眾的憂慮，盡我所能去安撫民心，但適可而止的時刻到了。」

法國目前住院人數仍遠低於先前疫情的高峰，但近期呈增加趨勢，本月7日的加護病房染疫患者有1510人，明顯比一週前的1099人多。

法國已逾55%人口完整接種兩劑疫苗，馬克宏希望健康通行證能促使更多人接種。幕僚指出，自政府規劃健康通行證以來，多了近700萬人預約接種第一劑疫苗。

但反對者認為，新規定侵犯了人民自由。根據內政部數據，全國約23萬7000人於7日上街示威，比前一個週末的20萬4000人多。在法國，暑休期間出現如此規模的抗議活動，非常罕見。

不過，近期民調顯示，絕大多數法國人支持健康通行證，也贊成實施範圍擴及咖啡館和餐廳。法國憲法委員會（Constitutional Council）也已於本月5日批准擴大實施。

此前，進入電影院、戲院、博物館等文化場所已須出示健康通行證，但搭乘地鐵和郊區大眾運輸系統還不必出示。

馬克宏將於明年競選連任，他近日頻頻透過年輕人愛用的TikTok社群媒體呼籲大眾去打疫苗。他說：「這攸關良好公民的職責…如果我們（把病毒）傳染給朋友、鄰居或祖父母，自由就不值一提。負起責任才能自由。」（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1100809

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
94.1%5.9%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
19.17%80.83%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
67.25%32.75%
2021-07-30-2021-08-10
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀