巴拿馬籍貨船有人發燒江蘇拒進港　滯留海上多日

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報導引述在網上發出求救短片的男子說，「弘進輪」過台灣時，原船代公司終止合作，換成浙江寧波的代理。對方告知因南通COVID-19疫情防控拒絕該船進港，要求船東和租賃方另想他法。
8月3日凌晨，「弘進輪」行進在舟山附近，主機出現故障，在馬跡山拋錨維修，並向馬跡山交管申請緊急醫療服務。但寧波12395（水上遇險求救熱線）回覆，疫情防控期間相關申請需由船代公司申請。但寧波的代理也在隨後終止合作。
船公司繼續向舟山市政府求助，但舟山沒有一家代理公司願意提供幫助。
求救男子說，船上已有13人出現發燒，還有人出現呼吸困難，呼籲看到短片的民眾提供幫助。
消息在網上傳開後引起關注和議論。實名認證網民「媒體人胡新成」在微博稱，「船上20人已有12人（現13人）出現發燒，很明顯這艘船疫情相當嚴重。要求各航運公司船舶不要靠近，不要救助。特別是在這艘船附近的船舶要遠離」。
報導說，事件發生7天後，舟山市昨天下午通報指「高度關注」此事，已開始啟動緊急救助程序。
通報還說，「弘進輪」共20名船員在船，13人發燒。7月30日從菲律賓出發，入境目的港為江蘇南通如皋。由於目的地港拒絕接收該輪，致使該輪滯留舟山海域。
另據陸媒每日經濟新聞，弘進輪的船員公司天津跨洋國際船舶管理有限公司表示，今天上午應急救助就正式啟動，屆時就會有救援小組到船上去。（編輯：周慧盈/翟思嘉）1100809