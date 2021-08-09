奧運／韓國棒球兵敗東京　金泰均：輸在情蒐和數據分析上

韓國棒球代表隊在本屆東京奧運衛冕失敗，最終沒能搶下一面獎牌，也讓國內掀起了一波檢討聲浪。前國家隊老將金泰均也在《中央日報》撰文，直指韓國是輸在數據分析、而不是對決的膽量上，更說「現在韓國和其他國家的差距更大了。」

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韓國在世界12強賽事拿到奧運門票，本屆賽會也曾距離金牌戰很接近，只可惜在對日本一戰被山田哲人於8局下敲出清壘的長打，最終以5:2輸掉。而在那之後他們彷彿一瀉千里，連兩場比賽投手出現崩盤的情況，先後敗給美國和多明尼加，無緣奪牌。

「看比賽的時候，我自己也很多次大喊『加油』，但結果真的很令人失望。現在看來，無論承不承認，我覺得(我們)與其他國家的實力差距比以往更大了，韓國現在於國際賽中不再擁有出色的競爭力。」

金泰均表示，日本棒球實力現在正在進一步快速提升，許多投手能投出155公里以上的快球，讓韓國打者很難擊中。其他國家也有很多大聯盟等級的球員，能力非常出色，韓國隊未來將面臨許多考驗。

這位前國家代表隊成員點出這次失利，並非是只要球員盡力就能解決的問題。而是KBO聯賽(韓職)和10支球隊以及選手必須要「三位一體」的思考問題，找出如何讓聯賽穩健發展，以及國際賽中獲得好成績的解答。另外，他也呼籲要重視基層球員的培育。

「韓國的頂級球員並不遜色於日本國家隊，但不同的是，日本頂級球員的數量是我們的好幾倍。」金泰均沉重的表示日本棒球的基礎比韓國穩固許多。

他也認為這一屆賽會，國家隊在情蒐上似乎有所不足，因此當韓國打者在面對陌生的投手時，往往表現的很掙扎。直言在數據分析上，韓國沒有為東京奧運做好準備。

「日本國家隊總教練稲葉篤紀在2019年比賽時常常坐在觀眾席上，據說他跑遍了各個球場，分析了奧運會上各隊的實力。不知道具體有多少人，但是10多名相關人員坐在觀眾席上拍照、隨時整理資料匯報的場景，給我留下了深刻的印象。」金泰均如此說道。

另外，在韓國與美國的比賽中，金泰均說自己發現對方中外野手在比賽中從球衣口袋裡掏出筆記，針對在場的情況做出防守位置的調整。他認為各國都在情蒐數據上做了詳盡的準備，而韓國並沒有。「只靠勇氣和精神力量打球的時代已經過去了。現在是數據時代。」

自從在北京奧運落敗後，日本就一直希望雪恥，幾年生聚教訓的努力後，他們做到了。金泰均最後表示，自己希望韓國棒球界以這一屆奧運的失利為契機，好好努力改變恢復榮譽。