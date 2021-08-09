奧運／苗族少女代替美國體操女王奪金　林書豪也祝賀

2020東京奧運昨日落幕，回顧本屆東奧各國都冒出不少超新星，有望在3年後的巴黎奧運再創新猷，其中代替退賽的美國體操女王Simone Biles出場的18歲苗族少女Sunisa Lee勇奪個人全能金牌，也讓同樣有亞裔背景的林書豪在推特發文祝賀。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-08-09 12:15:20
2019年美國體操錦標賽，Biles在5個項目狂掃4金，唯一拿到銀牌的就是高低槓，當年僅16歲的Sunisa擊敗體操女王摘金，一戰成名，之後在世錦賽拿下地板銀牌、高低槓銅牌和團體金牌，並獲得東奧參賽權，成為第一位美國苗族奧運選手。
Sunisa的父親當初只是想讓家中5個小孩強身健體而接觸體操，但Sunisa展露天賦，才開始讓她去受訓，但因為買不起專業器材，就在家中用木材自製平衡木讓她練習。
這次東奧，在Biles因心理健康因素退賽後，陣中最年輕的Sunisa大放異彩，拿下個人全能金牌，幫助美國隊完成女子體操個人全能5連霸。
同樣有亞裔背景的林書豪在Sunisa奪金後，於推特發文祝賀，「在你背後支持你的家人和社區的愛是如此感人，祝你能和你的團隊一起珍惜和享受這個時刻。」
Sunisa的父母是70年代因戰爭難民身分來到美國定居，雖然成功逃避戰亂，但至今六成美國苗族人屬於低收入階層，不過苗族社群相當團結，更替Sunisa舉辦奧運送行派對，得知Sunisa創下奧運歷史更是上下一片歡天喜地。