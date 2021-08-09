斷橋修復還要20天　陳其邁：空勤直升機持續待命援部落

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而桃源區台20線「明霸克露橋」因連日豪大雨影響，遭暴漲的玉穗溪沖斷，造成桃源區三部落頓成孤島，共有501人受困，目前里民全數均已由區公所協助避難到安全住所，居民糧食尚有2至3週庫存量。
市府總動員進行救災，陳其邁今日上午表示，王國材部長上午也到明霸克露橋視察，完成大約要20天左右，下午蘇貞昌院長也會到該處來了解並視察其他地區農作物的災損，高雄市希望斷橋能加快修復，早上楊明州秘書長、林欽榮副市長跟工務局也有做一些討論，希望說能夠用便橋、涵管讓它排水比較順利，然後再直接用四輪驅動車，或者運補物資比較快的一個方式來縮短時間，否則山裡萬一民眾有就醫需求，很令人擔心。
陳其邁指出，在這約20天的時間裡面，市府也跟空勤總隊協商好，現在在小港機場有2部空勤總隊直升機待命中，假如天氣一好轉，我們就飛進去；至於其他山區的主要道路，路面跟坍塌落石的部分，大概都已經清除完畢，還有一些零星路況的整理，國軍八軍團從昨天清理一整天，現在基本上整體的因為豪大雨所造成的災損的整理大概完成97%。
高雄市消防局指出，市府今日再次協調內政部空中勤務總隊申請直升機，由郭添貴副秘書長隨機，代表市長陳其邁前往視察慰問，並載送民生物資前往補給，並將於於返航時載送1名病患及1名陪同家屬就醫，今日共計出動直升機二架次，第一架由副秘書長郭添貴搭乘，已於上午10時39分自小港機場起飛，前往桃源區樟山國小復興分校西南側200公尺旁空地，同時載運429公斤民生物資補充缺口；第二架次於11時25分起飛，載送527.55公斤民生物資，含第一架次總共計956.55公斤民生物資，即時補充桃源部落各項民生物資需求。