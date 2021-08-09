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斷橋修復還要20天　陳其邁：空勤直升機持續待命援部落

▲載送物資的直升機在小港機場待命中，只要天氣狀況允許，立即將物資送進部落。（圖／高雄市政府提供）
▲載送物資的直升機在小港機場待命中，只要天氣狀況允許，立即將物資送進部落。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-08-09 12:22:51｜2021-08-09 12:37:36

0806豪雨為高雄市繼莫拉克風災後，所遭逢最大的降雨，高雄市政府團隊總動員，高雄市長陳其邁今（9）日上午說，市區市容大致已經恢復97%，至於台20線「明霸克露橋」斷，上午交通部長王國材也到場視察，大概20天左右才能完成修復，在這約20天裡面，空勤總隊也隨時待命運送物資進部落，下午行政院長蘇貞昌也會來視察農損。

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高雄連續降下一個多禮拜的致災性豪大雨，山區更因溪水暴漲傳出明霸克露橋斷、山區坍方等災情，高雄市政府說，這次超大豪雨是繼2009年莫拉克颱風以來，高雄遭逢最大降雨事件，有94條土石流潛勢溪流達紅色警戒，市府災害應變中心果斷撤離大量保全户，實際撤離2337人（含預防性撤離333人），人數歷年最多。

而桃源區台20線「明霸克露橋」因連日豪大雨影響，遭暴漲的玉穗溪沖斷，造成桃源區三部落頓成孤島，共有501人受困，目前里民全數均已由區公所協助避難到安全住所，居民糧食尚有2至3週庫存量。

▲台20線明霸克露橋被沖斷。（圖／翻攝畫面）
▲台20線明霸克露橋被沖斷。（圖／翻攝畫面）
市府總動員進行救災，陳其邁今日上午表示，王國材部長上午也到明霸克露橋視察，完成大約要20天左右，下午蘇貞昌院長也會到該處來了解並視察其他地區農作物的災損，高雄市希望斷橋能加快修復，早上楊明州秘書長、林欽榮副市長跟工務局也有做一些討論，希望說能夠用便橋、涵管讓它排水比較順利，然後再直接用四輪驅動車，或者運補物資比較快的一個方式來縮短時間，否則山裡萬一民眾有就醫需求，很令人擔心。

陳其邁指出，在這約20天的時間裡面，市府也跟空勤總隊協商好，現在在小港機場有2部空勤總隊直升機待命中，假如天氣一好轉，我們就飛進去；至於其他山區的主要道路，路面跟坍塌落石的部分，大概都已經清除完畢，還有一些零星路況的整理，國軍八軍團從昨天清理一整天，現在基本上整體的因為豪大雨所造成的災損的整理大概完成97%。

▲高雄市副秘書長郭添貴隨機，代表市長陳其邁搭乘直升級前往部落視察慰問。（圖／高雄市消防局提供）
▲高雄市副秘書長郭添貴隨機，代表市長陳其邁搭乘直升機前往部落視察慰問。（圖／高雄市消防局提供）
高雄市消防局指出，市府今日再次協調內政部空中勤務總隊申請直升機，由郭添貴副秘書長隨機，代表市長陳其邁前往視察慰問，並載送民生物資前往補給，並將於於返航時載送1名病患及1名陪同家屬就醫，今日共計出動直升機二架次，第一架由副秘書長郭添貴搭乘，已於上午10時39分自小港機場起飛，前往桃源區樟山國小復興分校西南側200公尺旁空地，同時載運429公斤民生物資補充缺口；第二架次於11時25分起飛，載送527.55公斤民生物資，含第一架次總共計956.55公斤民生物資，即時補充桃源部落各項民生物資需求。

▲今日直升機除了載送民生物資前往補給外，並將於於返航時載送1名病患及1名陪同家屬就醫。（圖／高雄市消防局提供）
▲今日直升機除了載送民生物資前往補給外，並將於於返航時載送1名病患及1名陪同家屬就醫。（圖／高雄市消防局提供）
 

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