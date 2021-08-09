以色列開打加強針　研究：副作用與第二劑相似或較輕

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐、變種病毒擴散，以色列憂心疫情蔓延，在上個月開放民眾接種第三劑疫苗「加強針」，成為全球首個開放施打第三劑疫苗的國家。根據以色列進行的一項初步調查，大多數民眾在接種第三劑輝瑞疫苗（Pfizer）之後，出現與第二劑相似或是更少的副作用。





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根據《路透社》報導，以色列最大的醫療提供商克拉利特（Clalit）於8日表示，目前已經為超過24萬人接種第三劑輝瑞疫苗。其中在7月30日至8月1日施打加強針的約4500人接種之後，回報副作用、參與調查。88%的人表示，在接種第三劑後，跟第二劑相比，感覺「類似或比較好」。31%的人表示有副作用，最常見的是接種部位痠痛。大約0.4%的人回報有呼吸困難的狀況，有1%的人因為出現一種或多種副作用就醫。





克拉利特新創部門負責人巴利瑟（Ran Balicer）表示，儘管這是自願性回報的初步性結果，但足以與第二劑的副作用比較，顯示出大部分的人都表示加強真的副作用是很類似或是比較輕微。雖然目前還沒有針對第三劑加強真的有效性和安全性進行長期研究，但是對於60歲以上的個人風險管理，發現繼續顯示接種疫苗的好處，同時也得搭配成年人之間的謹慎行為，並避免密閉場所的群聚。





以色列於7月中旬開放讓免疫力較弱的成年人，包括癌症患者、器官移植者，以及患有免疫力下降疾病等特殊族群，能夠接種第3劑疫苗，並在10天前開始為60歲以上的人施打第三劑輝瑞疫苗，作為防止Delta變種病毒擴散的措施之一。雖然輝瑞疫苗第三劑加強針目前在美國尚未獲得美國食品藥品管理局（FDA)的批准，但在這樣的情況之下，也讓以色列變成了第三劑疫苗的試驗地。









