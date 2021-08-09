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渣男、小宋慧喬「餐桌上親熱」　纏綿完沒人敢在一起

▲劇中，韓韶禧（左）跟宋江感情糾纏了8集，還是沒在一起。（圖／韓韶禧IG、翻攝Netflix）
▲劇中，韓韶禧（左）跟宋江感情糾纏了8集，還是沒在一起。（圖／韓韶禧IG、翻攝Netflix）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-08-09 13:37:41

由「小宋慧喬」韓韶禧、宋江主演的韓劇《無法抗拒的他》倒數兩集完結篇，最新一集中，除了感情糾纏不清的宋江、韓韶禧，韓韶禧的青梅竹馬蔡鍾協也發動直球攻勢，雖然告白被拒絕，仍默默守護在韓韶禧身邊，讓宋江心裡不是滋味，他下集預告終於決定向女生提出交往。除了這對三角戀，李皓京跟尹瑞雅也發現喜歡彼此多年，金民貴跟楊惠智最終分手收場。

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以下有劇情透露，慎入！！！

▲劇中，蔡鍾協（右）直球告白韓韶禧。（圖／JTBC臉書）
▲劇中，蔡鍾協（右）直球告白韓韶禧。（圖／JTBC臉書）
第8集中，宋江、韓韶禧感情剪不斷理還亂，餐桌上激吻後仍不願在一起；蔡鍾協發現自己無法介入宋江與韓韶禧，仍決定跟女生告白，但韓韶禧不想傷害好朋友而拒絕，蔡鍾協則表示：「我是真心喜歡妳，我能充分理解妳的感受，所以妳也別把自己逼得太緊。」他打算繼續守護韓韶禧，直到對方接受自己的心意為止。

另一方面，被韓韶禧拒絕的宋江，依然對女生死纏爛打，先是跑去她家找阿姨學陶藝，後來約韓韶禧看美術展，表示曾對韓韶禧一見鍾情，最後甚至自願當女生素描課的模特兒，種種行為再讓韓韶禧感到困惑。

▲▼劇中，李皓京（上圖左）跟尹瑞雅（上圖右）互相喜歡；金民貴（下圖右）跟楊惠智最終分手收場。（圖／JTBC臉書）
▲▼劇中，李皓京（上圖左）跟尹瑞雅（上圖右）互相喜歡；金民貴（下圖右）跟楊惠智最終分手收場。（圖／JTBC臉書）
▲▼劇中，李皓京（上圖左）跟尹瑞雅（上圖右）互相喜歡；金民貴（下圖右）跟楊惠智最終分手收場。（圖／JTBC臉書）
李皓京跟尹瑞雅是國中同學，也是彼此閨密，但瑞雅卻酒後吐真言，表示很喜歡皓京，瑞雅酒醒後稱失憶不記得，皓京大受打擊決定遠離瑞雅，2人尷尬僵持一段時間後在路上攤牌，原來她們都互相喜歡對方。

下集預告中，韓韶禧跟蔡鍾協約會，宋江看在眼裡很不是滋味，他直接問韓韶禧是不是喜歡蔡鍾協，更喃喃自語的說：「我跟娜比（韓韶禧飾演角色）在一起時的樣子，連我自己都感到很陌生。」宋江似乎心意已決，終於要跟韓韶禧提出交往。《無法抗拒的他》可至Netflix收看。

▲▼劇中，宋江（上圖）看不慣蔡鍾協（下圖右）跟韓韶禧互動。（圖／JTBC臉書）
▲▼劇中，宋江（上圖）看不慣蔡鍾協（下圖右）跟韓韶禧互動。（圖／JTBC臉書）
▲▼劇中，宋江（上圖）看不慣蔡鍾協（下圖右）跟韓韶禧互動。（圖／JTBC臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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