渣男、小宋慧喬「餐桌上親熱」　纏綿完沒人敢在一起

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第8集中，宋江、韓韶禧感情剪不斷理還亂，餐桌上激吻後仍不願在一起；蔡鍾協發現自己無法介入宋江與韓韶禧，仍決定跟女生告白，但韓韶禧不想傷害好朋友而拒絕，蔡鍾協則表示：「我是真心喜歡妳，我能充分理解妳的感受，所以妳也別把自己逼得太緊。」他打算繼續守護韓韶禧，直到對方接受自己的心意為止。
另一方面，被韓韶禧拒絕的宋江，依然對女生死纏爛打，先是跑去她家找阿姨學陶藝，後來約韓韶禧看美術展，表示曾對韓韶禧一見鍾情，最後甚至自願當女生素描課的模特兒，種種行為再讓韓韶禧感到困惑。
李皓京跟尹瑞雅是國中同學，也是彼此閨密，但瑞雅卻酒後吐真言，表示很喜歡皓京，瑞雅酒醒後稱失憶不記得，皓京大受打擊決定遠離瑞雅，2人尷尬僵持一段時間後在路上攤牌，原來她們都互相喜歡對方。
下集預告中，韓韶禧跟蔡鍾協約會，宋江看在眼裡很不是滋味，他直接問韓韶禧是不是喜歡蔡鍾協，更喃喃自語的說：「我跟娜比（韓韶禧飾演角色）在一起時的樣子，連我自己都感到很陌生。」宋江似乎心意已決，終於要跟韓韶禧提出交往。《無法抗拒的他》可至Netflix收看。
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