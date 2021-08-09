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洋裝是女孩們最愛穿搭之一？愛好者爆出原因：真的太棒

▲洋裝是女孩們最愛穿搭之一？愛好者爆全是「這原因」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲洋裝是女孩們最愛穿搭之一？愛好者爆全是「這原因」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-09 14:18:57

「洋裝」對於許多女生來說，是最好看也是最好穿搭的衣服，很多種類，且大部分的場合都適合。因此近日就有網友在網路上討論女生是不是喜歡穿洋裝？其他網友看到留言喜歡，並喊出原因，直言「真的太棒了」，引發熱議。

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這位女網友在網路論壇PTT WomenTalk版上PO出一篇「大家喜歡穿洋裝嗎？」的貼文，原PO說大學認識的朋友，雖然穿搭風格不盡相同，不過只要提到「拍網美照」，大家都會不約而同的的穿裙子，也有九成以上會換上高跟鞋或有跟的靴子，她更認為，洋裝是女孩拍照起來最好看的衣服。於是原PO問網友說，「穿裙子的時機點是什麼時候？」

▲原PO在網路論壇PTT
▲原PO在網路論壇PTT WOMENTALK版詢問女孩是不是喜歡穿洋裝，引發討論。（示意圖／翻攝自Pixabay）
貼文一出，引發女孩們熱烈討論，「很喜歡，看起來腿很長」、「喜歡，懶人一件套了就可以出門，也是有很多休閒的洋裝，不限場合」、「上班幾乎都穿洋裝，快速又有打扮的感覺」、「又涼又方便，一件套了就走」。

不過也有女孩認為穿洋裝其實沒有很方便，「不常穿，要騎腳踏車不方便」、「容易曝光跟弄髒很麻煩」、「要穿安全褲才覺得心安」。原PO看大家的留言後，還是讚嘆了穿洋裝的好處，「好看、涼，又省下穿著搭配，優點+1，真的太棒了」。（實習編輯：歐雅如）

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