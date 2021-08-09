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中秋月餅經典、創新口味滿足饕客　月餅募集送愛到部落

▲今年金鐘影后柯佳嬿協助喜憨兒一起宣傳中秋節禮盒來衝買氣增加收入。（圖／喜憨兒基金會提供）
▲今年金鐘影后柯佳嬿協助喜憨兒一起宣傳中秋節禮盒來衝買氣增加收入。（圖／喜憨兒基金會提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-08-09 13:54:17

受新冠肺炎影響下的中秋節，少了團聚的熱鬧，但中秋送禮需求依舊熱絡。台灣百年餅店舊振南特別規劃三大客製化貼心服務，甚至激盪創意，推出「威士忌月餅禮盒」；喜憨兒基金會再度與幾米合作，以「幸福遇見 愛的守護」為主題推出中秋聯名限量禮盒，而每年舉辦的送愛到部落月餅募集活動，也來到第13年。

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▲透過舊振南的漢餅的溫度，傳遞最誠摯的圓滿情意，分享美好幸福光景。（圖／舊振南提供）
▲透過舊振南的漢餅的溫度，傳遞最誠摯的圓滿情意，分享美好幸福光景。（圖／舊振南提供）
舊振南2021年「美好。光景」中秋主題禮盒，以暖色調與溫柔插畫風格，呈現中秋佳節的幸福意象，推出以人氣商品蛋黃酥與綠豆椪為主的「花好月圓禮盒」及「雙悅禮盒」，另外，今年也再度跨界聯乘金車噶瑪蘭威士忌，推出「威士忌月餅禮盒」，包含三款口味富韻酒香的月餅。

▲中秋期間限定組合「雙悅禮盒」，內容物有超人氣組合蛋黃酥與奢華頂級口感的松露綠豆椪。（圖／舊振南提供）
▲中秋期間限定組合「雙悅禮盒」，內容物有超人氣組合蛋黃酥與奢華頂級口感的松露綠豆椪。（圖／舊振南提供）
有台式月餅美稱的「綠豆椪」為舊振南的鎮店招牌，嚴選中顆飽滿綠豆，經過泡、洗、濾、蒸、壓、煮、炒七道繁複手工程序，製成酥鬆綿密的清香綠豆沙餡，包覆在老師傅手桿的千層餅皮中，烘烤後層次分明、入口即化，香氣清新淡雅。

疫情之下如何便利又窩心的送一份好禮？舊振南推出三大貼心服務，包含「代客送禮」、「免費代貼名片、賀卡」、「等值商品兌換券」，不論是公司行號、個人送禮，滿足所有顧客多元的送禮需求。

▲喜憨兒基金會再度與幾米合作，以「幸福遇見
▲喜憨兒基金會再度與幾米合作，以「幸福遇見 愛的守護」為主題推出中秋聯名限量禮盒。（圖／喜憨兒基金會提供）
喜憨兒基金會再度與幾米合作，以「幸福遇見 愛的守護」為主題，喜憨兒基金會董事長蕭淑珍表示，受到新冠肺炎疫情影響，基金會所經營的餐廳門市以及庇護工場，訂單與營收業績僅達同期2成。今年金鐘影后柯佳嬿協助喜憨兒一起宣傳中秋節禮盒來衝買氣增加收入。月餅除了保留經典的蛋黃酥、綠豆椪以及廣式系列，也推出特別的新口味，像是焦糖堅果酥月餅、榛果巧克力流芯月餅。

每年同時舉辦的送愛到部落月餅募集活動，也來到第13年。今年預計為台南市、花蓮縣、苗栗縣、新北市、桃園市、嘉義縣，共約28,214位學生，募集中秋月餅禮盒。詳細認購方式請上喜憨兒喜歡你官網查詢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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