中秋月餅經典、創新口味滿足饕客　月餅募集送愛到部落

受新冠肺炎影響下的中秋節，少了團聚的熱鬧，但中秋送禮需求依舊熱絡。台灣百年餅店舊振南特別規劃三大客製化貼心服務，甚至激盪創意，推出「威士忌月餅禮盒」；喜憨兒基金會再度與幾米合作，以「幸福遇見 愛的守護」為主題推出中秋聯名限量禮盒，而每年舉辦的送愛到部落月餅募集活動，也來到第13年。





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▲透過舊振南的漢餅的溫度，傳遞最誠摯的圓滿情意，分享美好幸福光景。（圖／舊振南提供）

× ▲透過舊振南的漢餅的溫度，傳遞最誠摯的圓滿情意，分享美好幸福光景。（圖／舊振南提供）

▲中秋期間限定組合「雙悅禮盒」，內容物有超人氣組合蛋黃酥與奢華頂級口感的松露綠豆椪。（圖／舊振南提供）

× ▲中秋期間限定組合「雙悅禮盒」，內容物有超人氣組合蛋黃酥與奢華頂級口感的松露綠豆椪。（圖／舊振南提供）

疫情之下如何便利又窩心的送一份好禮？舊振南推出三大貼心服務，包含「代客送禮」、「免費代貼名片、賀卡」、「等值商品兌換券」，不論是公司行號、個人送禮，滿足所有顧客多元的送禮需求。





▲喜憨兒基金會再度與幾米合作，以「幸福遇見 愛的守護」為主題推出中秋聯名限量禮盒。（圖／喜憨兒基金會提供）

× ▲喜憨兒基金會再度與幾米合作，以「幸福遇見 愛的守護」為主題推出中秋聯名限量禮盒。（圖／喜憨兒基金會提供）

每年同時舉辦的送愛到部落月餅募集活動，也來到第13年。今年預計為台南市、花蓮縣、苗栗縣、新北市、桃園市、嘉義縣，共約28,214位學生，募集中秋月餅禮盒。詳細認購方式請上喜憨兒喜歡你官網查詢。



