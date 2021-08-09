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Delta疫情肆虐全球！謝金河曝「反差」：台灣第三季更好

▲財訊傳媒董事長謝金河也分析台灣第三季的發展機會。(圖／NOWnews資料照片)
▲財訊傳媒董事長謝金河也分析台灣第三季的發展機會。(圖／NOWnews資料照片)

編輯中心/綜合報導

2021-08-09 14:22:46

近期Delta變異株肆虐各國，連防疫嚴謹的中國大陸，不少省份都再度出現本土傳播鏈，其他國家疫情也急遽升溫。對此，財訊傳媒董事長謝金河也分析出台灣第三季的發展機會。

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謝金河今（9）日在臉書發文提到，Delta變種病毒肆虐全球，這回亞洲成了重災區，連防守最嚴密的中國也失守，最近南京，泰州，揚州染疫人數持續上升，有些城市已採取半封城措施，生產線也停頓。這兩天，兩大經濟性報紙頭版頭條新聞都與供應鏈有關，包括半導體，被動元件，到汽車等都受到影響。

▲江蘇省長吳政隆坦言，揚州疫情正處於「集中爆發期」，揚州主城區已展開第四輪大規模核酸檢測。（圖／翻攝自《新華社》）
▲Delta變種病毒肆虐全球，這回亞洲成了重災區，連防守最嚴密的中國也失守。（圖／翻攝自《新華社》）
謝金河也指出，有6億人口的東協國家，這次受疫情撞擊最大。印尼的疫情直追印度，菲律賓，馬來西亞確言診突然百萬人，泰國也快速上升，本來防疫很成功的越南，染疫人數突破二十萬，為了防疫，這些國家紛紛採取封城的措施，關閉生產線。從印度，印尼，馬來西亞，菲律賓，泰國到越南。很多台商生產基地，像建大儒鴻，聚陽，豐泰，寶成等都受到影響。

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／NOWnews資料照片）
▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／NOWnews資料照片）
台灣雖然在5月時，疫情出現破口，進入三級警戒2個多月，置到近期疫情趨緩才降級。但謝金河認為「但台灣守住了，台灣守住這一關，也等於向全世界昭告台灣供應鏈的卓越」。

謝金河也預估，在全球疫情嚴峻的時刻，會讓台灣的半導體，被動元件產業更具優勢，「這幾天被動元件開始漲價，晶圓代工也傳出加價15%。還有傳統產業，像中國大陸提高出口關稅，台灣的鋼鐵產業又更具競爭力，航運業也因為疫情，價格更硬」。她也提到，這幾天，上市櫃公司陸續公布上半年業績，很多令人想像不到的數字跑出來，看起來，第二季業績仍然非常好，「第三季在東協國家疫情延燒下，台灣看起來還會更好！」（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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