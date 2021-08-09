Delta疫情肆虐全球！謝金河曝「反差」：台灣第三季更好

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謝金河也指出，有6億人口的東協國家，這次受疫情撞擊最大。印尼的疫情直追印度，菲律賓，馬來西亞確言診突然百萬人，泰國也快速上升，本來防疫很成功的越南，染疫人數突破二十萬，為了防疫，這些國家紛紛採取封城的措施，關閉生產線。從印度，印尼，馬來西亞，菲律賓，泰國到越南。很多台商生產基地，像建大儒鴻，聚陽，豐泰，寶成等都受到影響。
台灣雖然在5月時，疫情出現破口，進入三級警戒2個多月，置到近期疫情趨緩才降級。但謝金河認為「但台灣守住了，台灣守住這一關，也等於向全世界昭告台灣供應鏈的卓越」。
謝金河也預估，在全球疫情嚴峻的時刻，會讓台灣的半導體，被動元件產業更具優勢，「這幾天被動元件開始漲價，晶圓代工也傳出加價15%。還有傳統產業，像中國大陸提高出口關稅，台灣的鋼鐵產業又更具競爭力，航運業也因為疫情，價格更硬」。她也提到，這幾天，上市櫃公司陸續公布上半年業績，很多令人想像不到的數字跑出來，看起來，第二季業績仍然非常好，「第三季在東協國家疫情延燒下，台灣看起來還會更好！」（編輯：潘毅）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。