帛琉旅遊泡泡將重啟　陳時中：返台自主管理沒有檢疫

台灣、帛琉旅遊泡泡即將重啟，帛琉官方打出可到當地打疫苗吸客。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（9）日表示，這次出團返台沒有檢疫，但自主健康管理仍需要。至於到當地打疫苗或混打疫苗？他表示，指揮中心只能提供相關資訊讓大家了解國內法規，至於國外就要根據當地相關醫療法規進行相關行為。
記者顏真真/台北報導
2021-08-09 15:31:08｜2021-08-09 15:31:59
陳時中進一步說明，這次參加帛琉旅遊泡泡回來是沒有檢疫，但自主健康管理是需要的，因為到目前為止，帛琉當地還是沒有本土案例，比較高的風險在於機場，其他是沒什麼風險。
因此，他說這兩天與交通部討論希望降低機場風險，看在入境時如何與國際旅客做完整的分流，這是防疫重點。副指揮陳宗彥則補充，返台隔離政策維持上次帛琉返台5天加強自主健康管理及9天自主健康管理。
不過，目前國內疫苗數有限，加上開放AZ混打mRNA疫苗，也傳出有人想到帛琉混打BNT疫苗。陳時中強調「基本上我們沒辦法」，只能提供相關資訊，不斷開記者會讓大家了解國內規定及指揮中心想法，至於在國外打疫苗，就要根據國外相關醫療法規，進行相關的一些行為。
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