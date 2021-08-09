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近37％人口已接種！疫苗還剩多少？陳時中坦言「很告急」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（9）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（9）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-08-09 15:35:56

近期國內疫苗人口涵蓋率持續攀升，但相對的疫苗存量也逐漸不足。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（9）坦言，疫苗存量「現在就很告急」，但政府仍會積極與廠商聯絡，期待早日有供貨。

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根據指揮中心統計，7至8日間COVID-19疫苗接種1萬5503人次，其中AstraZeneca接種1萬2331人次（第1劑接種7534人次，第2劑接種4797人次），Moderna接種3172人次（第1劑接種645人次，第2劑接種2527人次）；截至目前為止，累計接種918萬297人次，AstraZeneca接種611萬6831人次，Moderna接種306萬3466人次，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率36.95％，劑次人口比39.09（劑／每百人）。

針對已施打第1劑莫德納疫苗的人遲遲等不到第2劑，陳時中今於指揮中心記者會上回應，一開始政府就講得很清楚，就是要先滿足第1劑的疫苗人口涵蓋率，但他們也期待能在建議的間隔時間內讓民眾施打第2劑，但還是要顧慮到完全沒有打疫苗的族群；而對整個社會而言，打第1劑與打2劑的人口涵蓋率相比，當然前者是越高越好。

另有記者提問，疫苗存量什麼時候會告急？陳時中坦言，現在就很告急，目前登記要施打疫苗者，就比能供應的劑量高很多，現在當然是疫苗需求「很緊急」的情況，但指揮中心還是會積極與藥廠聯繫，期望疫苗能越早到越好。

▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至8月9日累計確診14443例。
▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至8月9日累計確診14443例。 (圖／NOWnews製表)
 

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。 (圖／NOWnews製表)
 

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