全球疫苗出現短缺　陳時中揭原因「有國家準備打第3劑」

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陳時中強調，疫苗短缺是全世界都有的情況，況且現在印度Delta變異株病毒再起，相關施打率高的國家也準備打第三劑，導致全世界對於疫苗採購都有壓力，先前有些國家將多購買疫苗的釋出，現在這些行為也都中斷，相關疫苗排程也遇到困難。
至於目前國際Delta疫情嚴重，是否要加強美國等國的入境措施。陳時中說，目前國際疫情都維持高峰，因此依照以往將各國列入高風險國家的標準來說，許多國家都會列到裡頭來，但我方不管是針對高風險國家或是其他國家，其實防疫強度都是一樣，只是一個在集中檢疫所、一個在防疫旅館，但採檢的次數都相同。
陳時中說，如果把防疫旅館的量能都拉到集中檢疫所來，那有一天集中檢疫所因應突發疫情時會量能不足，所以還是要保存部分量能，萬一國內有疫情在起時，讓它成為一個很重要的緩衝空間，因此目前仍未有計畫對目前措施進行變更。
另針對民間團隊購買BNT疫苗的進度，陳時中說，目前鴻海、台積電以及慈濟 等3個團體，不管是法務或相關談判單位都與指揮中心密切合作，也正在積極爭取當中。
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