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全球疫苗出現短缺　陳時中揭原因「有國家準備打第3劑」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（9）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（9）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-08-10 15:02:05｜2021-08-10 15:16:43

國內疫苗施打人口涵蓋率不斷攀升，不過目前疫苗出現短缺。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（10）回應，目前全球Delta變異株病毒再起，原本施打率高的國家也準備打第三劑，導致全世界疫苗採購都產生壓力。

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陳時中指出，昨日施打疫苗不多，約3萬217人次，目前接種人口涵蓋率達37.11％，計次人口約39.32（劑／每百人）。

陳時中強調，疫苗短缺是全世界都有的情況，況且現在印度Delta變異株病毒再起，相關施打率高的國家也準備打第三劑，導致全世界對於疫苗採購都有壓力，先前有些國家將多購買疫苗的釋出，現在這些行為也都中斷，相關疫苗排程也遇到困難。

至於目前國際Delta疫情嚴重，是否要加強美國等國的入境措施。陳時中說，目前國際疫情都維持高峰，因此依照以往將各國列入高風險國家的標準來說，許多國家都會列到裡頭來，但我方不管是針對高風險國家或是其他國家，其實防疫強度都是一樣，只是一個在集中檢疫所、一個在防疫旅館，但採檢的次數都相同。

陳時中說，如果把防疫旅館的量能都拉到集中檢疫所來，那有一天集中檢疫所因應突發疫情時會量能不足，所以還是要保存部分量能，萬一國內有疫情在起時，讓它成為一個很重要的緩衝空間，因此目前仍未有計畫對目前措施進行變更。

另針對民間團隊購買BNT疫苗的進度，陳時中說，目前鴻海、台積電以及慈濟　等3個團體，不管是法務或相關談判單位都與指揮中心密切合作，也正在積極爭取當中。

▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至8月10日累計14446例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至8月10日累計14446例。（圖／NOWnews製表）

▲新冠炎本土感染爆發，全台本土病列地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠炎本土感染爆發，全台本土病列地理分布。（圖／NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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