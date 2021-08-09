疫情警戒維持二級至8／23　這些場所仍需關閉

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指揮中心指揮官陳時中說明，8月10日至8月23日疫情警戒維持二級，在通案性原則部分，除飲食外，外出全程佩戴口罩，還有實聯制、保持社交安全距離，營業場所及公共場域人流控管或總量管制：室內空間至少1.5米／人（2.25平方米／人），室外空間至少1米／人（1平方米／人）。
此外，集會活動人數上限室內50人，室外100人，若超額則提防疫計畫；餐飲內用原則依照衛福部規定處理。至於婚宴、公祭可開放，公祭遵守內政部相關防疫規定處理，婚宴遵守每一隔間室內50人、室外100人上限，並遵守餐飲指引不得逐桌敬酒。
超商則由工作人員服務可販售茶葉蛋、關東煮等熱食。另符合主管機關防疫管理也可開放，包括社區大學、樂齡學習中心、社區照顧關懷據點、親子館、桌遊場所（限一般零售交易）、游泳池、職業訓練等。
至於戶外部分，副指揮中心陳宗彥進一步表示，開放17處國家公園森林遊樂區、3處平地森林園區、4處木業文化園區、8處自然教育中心與9處生態教育館，實施入園總量管制。另降載開放阿里山森林業鐵路，開放申請進入國家公園生態保護區、自然保護區及野生動物保護區，亦開放部分高山營地，營地帳篷除同住家人外，以1人1帳為原則。
在室內場館方面，開放水式所澎湖水族館、特生中心保育教育館、黑面琵鷺生態展示館、高雄農改場陳列館，但實施入館總量管制。至於表演場館、展覽場館、電影院、社會教育機構內，可開放使用語音導覽及穿戴式、互動式、觸控式的設施，每次使用前後須確實清消。
在運動部分，高中以下學校運動團練，人流限制放寬為同時段室內50人、室外100人，並有條件開放游泳池，但淋浴設施及附屬區域如兒童戲水池、冷熱水池、SPA、烤箱等不開放。
教育社福方面，有條件開放社區大學、樂齡學習中心實體課程、社區照顧關懷據點及親子館、職業訓練。另也開放桌遊場所一般零售的商業行為，超商由工作人員服務，可販售茶葉蛋、關東煮等熟食。
不過，陳時中強調，8大行業包括歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)，還有遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館及其他類似場所及Ｋ書中心等場所仍需關閉。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。