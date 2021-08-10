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開學前新老師、學生能打疫苗？陳時中：先讓既有教師接種

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前排中）今（9）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前排中）今（9）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-08-10 15:26:58

隨著時序越來越接近開學，外界關注各級學校的教師與新進教師能否在9月1日前打到疫苗。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（10）回應，現階段是讓既有的老師進行造冊並施打，但未來也不排除會為新進教師接種；至於學生方面，隨著目前疫苗適應症年齡不斷下修，未來開學後也很有機會能讓學生打到疫苗。

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陳時中指出，現階段是先讓既有造冊的老師進行施打，因為未來的新進人員很難掌握人數，先請這些新教師盡量到平台進行預約，但未來也不排除會為這些新教師接種。

陳時中強調，每個行業都有它的重要性，目前針對學校教師，是希望他們能做到一定的疫苗人口涵蓋率，讓學校這樣群聚的場所，染疫可能性降到最低；但政府並沒有要求教師施打率要到100％，畢竟有的人要打，的人要選疫苗，這都不是政府能夠控制的範圍。

至於開學後要如何預防，陳時中稱，相關廠商對疫苗適應症的年齡不斷往下修，因此開學後學生也有機會打得到疫苗；但在打到疫苗之外，各種防疫的可能手段都要做，畢竟現在世界上疫苗施打率很高的國家也會爆發疫情，但依方面防疫強度不能超過大家忍耐度，讓民眾產生防疫疲乏造成反效果，這兩者是需要進行平衡的。

另針對K書中心、海水浴場是否未來有機會開放，陳時中說，目前人流募集的場域管理上不是那麼容易，要看書大家可以在家裡，或是現在圖書館也有開放，可以讀書的場域是充足的，但未來也不排除看業者的防疫計畫來進行開放；至於海水浴場，目前是先看游泳池開放的情況如何，再一步一步來開放。

▲新冠炎本土感染爆發，全台本土病列地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠炎本土感染爆發，全台本土病列地理分布。（圖／NOWnews製表）

▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至8月10日累計14446例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至8月10日累計14446例。（圖／NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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