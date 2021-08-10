開學前新老師、學生能打疫苗？陳時中：先讓既有教師接種

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陳時中強調，每個行業都有它的重要性，目前針對學校教師，是希望他們能做到一定的疫苗人口涵蓋率，讓學校這樣群聚的場所，染疫可能性降到最低；但政府並沒有要求教師施打率要到100％，畢竟有的人要打，的人要選疫苗，這都不是政府能夠控制的範圍。
至於開學後要如何預防，陳時中稱，相關廠商對疫苗適應症的年齡不斷往下修，因此開學後學生也有機會打得到疫苗；但在打到疫苗之外，各種防疫的可能手段都要做，畢竟現在世界上疫苗施打率很高的國家也會爆發疫情，但依方面防疫強度不能超過大家忍耐度，讓民眾產生防疫疲乏造成反效果，這兩者是需要進行平衡的。
另針對K書中心、海水浴場是否未來有機會開放，陳時中說，目前人流募集的場域管理上不是那麼容易，要看書大家可以在家裡，或是現在圖書館也有開放，可以讀書的場域是充足的，但未來也不排除看業者的防疫計畫來進行開放；至於海水浴場，目前是先看游泳池開放的情況如何，再一步一步來開放。
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