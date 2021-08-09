系統誤植身分！1500人搶到第2劑莫德納 指揮中心全認了
中央流行疫情指揮中心今（9）日表示，「COVID-19公費疫苗預約平台」自11日起，開放已接種第一劑Moderna疫苗，且至11日前已間隔滿28日的第一類至第三類及孕婦等對象，可預約接種第二劑；但有約1500位非該類對象因接種單位身分別誤植，收到提醒預約接種簡訊狀況，指揮中心考量該期預約作業已結束，對於已預約者將一併提供接種。
記者賴志昶／台北報導
2021-08-09 15:12:34｜2021-08-09 15:15:11
指揮中心發言人莊人祥表示，一開始接種第一劑時，接種單位有將身分別誤植的現象，因為第六類有2者，包含75歲以上與孕婦，這區分僅是代碼A與B，這部分可能有些人勾錯；另外，也有醫院把一到三類的類別錯誤歸類，舉例來說，可能有個案是第六類或第八類，但有醫院把他誤歸為第一至三類。
莊人祥說，另有些部分是醫療院所發現身分類別有錯，事後有更正，但可能系統在更正前就抓到這些個案，導致這些人還是收到預約簡訊；根據指揮中心初步掌握，上述錯誤個案大約有1500案，因為考量預約作業結束，因此對於所有預約者都一併來進行接種。
指揮中心也說明，該期預約接種發送符合第二劑Moderna疫苗預約資格的對象提醒簡訊，是依據接種單位所登錄第一劑的身分別代碼屬第一類至第三類及孕婦，且於11日（含）已間隔滿28天者進行發送；因此，第一類至第三類及孕婦以外的對象，可能因接種單位在登錄接種第一劑疫苗相關資料時，身分別誤植，而使該等民眾誤於本期符合預約資格或收到預約簡訊。
指揮中心強調，將針對資料登錄誤植的接種單位加強督導，並更正接種資料，以確保相關接種作業依規劃執行。
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