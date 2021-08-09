XMEN傳染鏈新增1確診　陳其邁：解隔離前陰轉陽

高雄市長陳其邁今（9）日下午召開臨時防疫記者會，指出高雄新增1例，為全國案號15897，本國籍30多歲男性，是全國案15741密切接觸者，7月29被匡列並安排採檢PCR結果為陰性，並於防疫旅館居家隔離，在解隔離前陰轉陽確診，衛生局簡任技正潘炤穎指出，案15897是這起群聚的第3波傳染、第6個確診個案。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-08-09 14:03:32
潘炤穎表示，案15897是延續之前從台北指標個案的接觸史開始算起，這是屬於高雄市在這波疫情的第三波傳染，也是目前確診的第6個個案，接觸史可回溯到7月25到26日，案15897與案15741在歐遊國際旅館的聚會，因為這樣密切接觸，導致案15897在案15741在7月28日確診之後，在7月29日被匡列為密切接觸者進行採檢。
案15897在7月29日當時的採檢報告PCR檢驗陰性，也沒有出現相關症狀，直到8月8日晚上解隔離之前，才確認他當時的PCR檢驗為陽性、CT值為22.9，是潛伏期當中確診的狀況，沒有社區傳播風險；經往前追溯，這是從指標個案在7月1到4日的台北活動史，之後延伸的第三波感染，在目前的匡列的接觸者上，在第一圈密切接觸者部分增加1個案確診，所以新增為6例確診，其餘的接觸者目前都呈現陰性狀況。
陳其邁則指出，現在台灣離清零目標其實非常有希望，目前還是有一些原來群聚感染案件，群聚感染假如變成社區傳播，還是會經由幾大途徑，像是職場、家庭或友人，這幾種群聚再進一步交叉傳播造成，而現在公共場域逐漸開放，也存在一定風險，所以提醒大家，在公共場域開放後還是都必須戴口罩，戴口罩、保持社交距離，才是現階段預防社區傳播最重要的方式；至於南北移動還是要提醒，非同住家人訪客到家裡，非必要能免則免，假如有，務必請客人要戴口罩，良好的公共衛生習慣加上注射疫苗，還是預防COVID-19感染、社區傳播的最有效方式。