XMEN傳染鏈新增1確診　陳其邁：解隔離前陰轉陽

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15897是延續之前從台北指標個案的接觸史開始算起，這是屬於高雄市在這波疫情的第三波傳染，也是目前確診的第6個個案，接觸史可回溯到7月25到26日，

與案15741在歐遊國際旅館的聚會，因為這樣密切接觸，導致

15897在案15741在7月28日確診之後，在7月29日被匡列為密切接觸者進行採檢。

▲XMEN傳染鏈全國案號15725、15741、15744、15770、15804、15897，與指標個案關係圖。（圖／高雄市政府提供）

15897在7月29日當時的採檢報告PCR檢驗陰性，也沒有出現相關症狀，直到8月8日晚上解隔離之前，才確認他當時的PCR檢驗為陽性、CT值為22.9，是潛伏期當中確診的狀況，沒有社區傳播風險；經往前追溯，這是從指標個案在7月1到4日的台北活動史，之後延伸的第三波感染，在目前的匡列的接觸者上，在第一圈密切接觸者部分增加1個案確診，所以新增為6例確診，其餘的接觸者目前都呈現陰性狀況。