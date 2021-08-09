CSD中衛「哈利波特」二部曲 魔法學院親子口罩迎開學

迎接九月開學季，CSD

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▲中衛魔法學院親子口罩，靈感來自四大學院代表色及學院獸圖騰，成人與兒童款風格迥異。（圖／中衛提供）

▲中衛八月中旬即將推出的魔法學院親子罩，自創雙色耳繩，防疫不忘時尚，質感大增。（圖／中衛提供）

，成人版字樣採原版風格，兒童版則是超可愛童趣字體，讓防疫也能很時尚！