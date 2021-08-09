CSD中衛「哈利波特」二部曲 魔法學院親子口罩迎開學
迎接九月開學季，CSD中衛口罩再度和華納兄弟消費品部攜手，繼3月歡慶「哈利波特」20周年，推出首部曲「入學通知」口罩後，二部曲「魔法學院」親子口罩，將於17日開賣。除了成人款，還有可愛Q版兒童款，適逢疫情警戒降二級，親子出遊搭配穿著選戴親子款口罩，真是防疫又時尚。
記者金武鳯/台中報導
2021-08-09 14:09:49
CSD中衛行銷部經理周令怡表示，哈利波特20週年紀念推出的二部曲「霍格華茲魔法學院」親子口罩，每一學院單獨成盒，每盒10片。為方便粉絲一次收集四大學院口罩，特地推出套組，一組四盒，共40片。特別的是，此次推出親子款，只是無論成人款和兒童款，從外盒到口罩圖案設計風格迥異，預料將掀起哈利迷收藏風潮！
時值炎夏，「魔法學院」口罩設計採用白色親膚層，感覺更清爽外，整體設計靈感，來自四大學院代表色系及學院獸圖騰。哈利波特迷都知道，紅色和金色的「獅子」代表葛來分多；綠色和銀色的「蛇」代表史萊哲林；藍色和銅色的「老鷹」代表雷文克勞，鮮黃色和黑色的「獾」代表赫夫帕夫。成人及兒童款風格完全不一樣，成人款略帶英國學院風，兒童款則添加Q版巫師袍、分類帽等魔法元素，活潑歡樂。
值得一提的是，CSD中衛連耳繩也下足了功夫，首創雙色耳繩口罩，質感大增，此項新技術已申請專利。此外，口罩右上角鋼印是霍格華茲校徽H，右下角是學院名，成人版字樣採原版風格，兒童版則是超可愛童趣字體，讓防疫也能很時尚！
哈利波特「魔法學院」親子口罩」8月17日開賣，首波將於momo、PChome、YAHOO、博客來及蝦皮購物等電商平台上市。第二波在丁丁藥局、松本清、康是美、HOLA特力和樂、台中分子藥局、屈臣氏、日藥本舖、寶雅、特美事等通路販售，販售訊息可關注中衛官方臉書粉絲團。