學校應回歸本業　議員：不應兼職招標工作

是否可負責發包作業？台中市

台中市中等以上學校模範生獎牌業務發包給台中市立大安國民中學招標，原本該由教育局專責的招標業務為何多年都委外給大安國中招標？

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教育局表示，教育局統一採購或委託學校辦理，皆符合政府採購法規定，惟涉及人力調度、採購效率及掌握各校需求等考量因素，將通盤檢討聽取各界意見後，調整目前採購作業機制。

何文海說，教育局與學校應該各司其職，回歸各自該有的本位工作，不應兼職其它非本身業務。

109學年度模範生獎牌採購案，教育局說，學校於今年6月9日召開工作小組會議，並外聘二位採購法專家審查，經審視廠商提供商品出廠證明相關文件，再審視在台灣加值比例超過法規要求的35%，合乎法規國產品的定義。

而模範生獎座設計，下方是木頭、上方是玻璃組裝而成，似未符規格說明書一體成型規定，因此案採最有利標由委員評審產生，教育局除尊重委員評選結果，也將列入教育局採購案例檢討，作為日後辦理採購時的參考。