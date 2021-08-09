學校應回歸本業　議員：不應兼職招標工作

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何文海說，教育局與學校應該各司其職，回歸各自該有的本位工作，不應兼職其它非本身業務。外界商務有關的採購、簽約應該交由地方政府統籌辦理，讓校長與總務主任專心辦教育與關注校園的修繕維護與補強，方能還給教育人員乾淨、單純的工作環境。
何文海表示，台中市模範生獎牌公開招標公告中，明文規定我國廠商所供應標的(含工程、財物及勞務)之原產地須屬我國者，其中的財物即包含原料，但得標廠商製作的模範生獎牌玻璃來源卻是中國，已明顯不合規定。規格說明書中也明文表示獎盃(牌)設計以一體成形、避免頭重腳輕為原則，但得標廠商製作的獎盃顯然是經由組裝且下方是木頭，上方是玻璃粘接而成，明顯不是一體成型，而且頭重腳輕，成品與規格說明書中的規定完全不符。
109學年度模範生獎牌採購案，教育局說，學校於今年6月9日召開工作小組會議，並外聘二位採購法專家審查，經審視廠商提供商品出廠證明相關文件，再審視在台灣加值比例超過法規要求的35%，合乎法規國產品的定義。
而模範生獎座設計，下方是木頭、上方是玻璃組裝而成，似未符規格說明書一體成型規定，因此案採最有利標由委員評審產生，教育局除尊重委員評選結果，也將列入教育局採購案例檢討，作為日後辦理採購時的參考。