佛州禁令受挫　美國法官准郵輪索乘客接種證明

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邁阿密的聯邦地區法院法官威廉斯（KathleenWilliams）在今天初步裁定中表示，挪威郵輪公司主張佛州這項禁令危害公眾健康，並違反憲法侵犯公司權益，而他們的論點很可能占上風。
路透社報導，為因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株疫情迅速蔓延，近來多家大企業和一些政府單位規定員工接種疫苗，促使疫苗懷疑論者和公民自由擁護者提出法律挑戰。
挪威郵輪公司執行副總裁法卡斯（Daniel S.Farkas）在聲明中說：「我們很高興威廉斯法官和我們一樣看見事實、法律和科學，並批准敝公司申請的初步禁制令，允許我們從佛羅里達州出發的郵輪是在旅客和船員都100%接種疫苗的情況下展開旅程。」
挪威郵輪公司先前表示，佛州的法令將讓公司無法確保至少95%乘客都接種了疫苗，以讓他們本月15日自邁阿密出發、疫情後的首趟航程遵守相關衛生規定。
儘管佛州成了疫情的一大溫床，住院人數屢創新高，共和黨籍州長迪尚特仍反對限制措施，成為全美反對防疫措施的指標性人物。
迪尚特宣稱，佛州法律禁止企業、學校或政府機關要求提供免疫證明以換取服務，能夠防止歧視並保護隱私。
挪威郵輪公司則表示，佛州政府此舉不是為了保護乘客，而是為了取得政績。
美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers forDisease Control and Prevention, CDC）去年3月下了「禁航」令，如今挪威郵輪公司正加速復航。挪威郵輪公司為此已向CDC表示，公司將確認乘客中至少有95%已接種疫苗。
挪威郵輪公司表示，佛州的法令違反美國憲法第一修正案所保障公司與客戶互動的權利，且無法防止歧視，因為公司必須因此把拒絕證明自己接種過疫苗的乘客隔離，並要求他們戴上口罩。
佛州則稱，挪威郵輪公司可以像其他競爭的郵輪業者一樣，選擇透過模擬航行程序和要求在室內戴口罩等防疫措施，以尋求CDC批准。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1100809