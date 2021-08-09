十萬火急8分鐘　警車豪雨中送考生達考場

盧碧颱風帶來多日的豪雨擾台，大雨滂沱也響了舉行的私立醫學校院聯合招生，7日上午一對夫婦帶著赴考的兒子揮舞雙手攔下第五分局警車求助，原來距考試時時間僅剩8分鐘，卻還招不到計程車，急得如熱鍋上的螞蟻；警員姚憶陵、吳政恩聽完後火速駕警車將兩人及時送到新民高中考場，挽救了考生差點被風雨耽誤的人生。
記者鄧力軍/台中報導
2021-08-09 14:42:27
台中市第五警分局文昌派出所警員姚憶陵、吳政恩於8月7日上午8時32分，開車巡邏經過崇德路二段與北平路口時，一名婦人慌慌張張地從路旁衝出來，拼命揮手向警方尋求協助，其表示當日凌晨5時與丈夫陪兒子黃姓少年搭乘高鐵轉捷運來臺中參加私立醫學校院聯合招生，8點40分要到新民高中的考場，無奈颱風天豪大雨持續不斷，路上一直攔無計程車，使用電話叫計程車也已經來不及，急得如熱鍋上的螞蟻，突然看見警車經過才會拜託警方能否送考生去考場。
員警聽完立即展開即刻協助，以警車將黃姓考生載至新民高中考場赴考，於 8 時 40 分驚險急時抵達考場，黃姓考生直奔考場前滿心感激地對兩名員警道謝。分局長林沐弘對於姚、吳二員積極協助民眾求助案件大表讚許，並表示除了維護治安及交通外，為民服務亦是警察的職責，員警積適時為民伸出援手，能拉近警民之間的關係，建立警察親民愛民的良好形象。