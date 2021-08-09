直升機送愛桃源　高市府再申請二架次載送物資及病患

因連日豪大雨影響，高雄市桃源區台20線「明霸克露橋」於前(7)日遭溪水暴漲沖斷，造成桃源區三部落頓成孤島，市長陳其邁表示，截至昨晚，市區部分市容已大致完成，包括路損、廣告招牌掉落、路樹倒塌等災損已修復完成97%，山區部分對外聯外道路正積極搶通中，空勤總隊直升機也持續在小港機場待命，天氣好轉就進行後續補給，以保障居民生命安全。





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▲空勤總隊直升機載送3名病患前往就醫。（圖／高市府提供）

× ▲空勤總隊直升機載送3名病患前往就醫。（圖／高市府提供）

高雄市桃源區台20線「明霸克露橋」於前(7)日遭溪水暴漲沖斷，造成桃源區三部落頓成孤島，高市府今(9)日再度申請直升機由郭添貴副秘書長隨機，代表陳其邁市長前往視察慰問，並載送民生物資前往補給，並將於於返航時載送3名病患及2名陪同家屬就醫。

高市府除昨(8)日中午已申請載送台電鳳山區處４名工程人員至山區搶修電力基礎設施，同時載送300公斤民生物資及藥品外，於今(9)日再次協調內政部空中勤務總隊申請直升機二架次，第一架由郭添貴副秘書長搭乘，已於上午10時39分自小港機場起飛，前往桃源區樟山國小復興分校西南側200公尺旁空地，同時載運429公斤民生物資補充缺口。





第二架次於11時25分起飛，載送527.55公斤民生物資，含第一架次總共計956.55公斤民生物資，即時補充桃源部落各項民生物資需求，高市府續空投物資至桃源載病患，電力部分，目前剩下桃源高中4鄰，及梅山的家戶停電，今將持續復電工程，保障市民正常生活運作無虞。





市府指出，正值議會施政總質詢，陳其邁心繫山區受困民眾，指派副秘書長郭添貴搭乘第一架次深入山區，關心復電進度、物資運送、醫療需求等，總質詢結束後旋即返回市府主持防疫記者會，接著繼續趕往美濃一帶，陪同蘇揆前往美濃區木瓜受損情形、美濃湖排水瓶頸段橋梁及護岸缺口改善工程等地視察。



