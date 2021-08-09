交往2年半還是好害羞！李光洙大方談女友　一起外出覓食

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李光洙透過《Running Man》跟李善彬認識，2人2018年12月31日被爆交往，雙方隨後大方認愛，但他們感情事鮮少攤在陽光下，今李光洙為電影接受專訪，記者提問公開戀情是否感到有壓力？他回應：「現在跟當時一樣，還是覺得有些不好意思。」更表示：「我們跟其他人一樣，談著相似的戀愛，其實也沒有『不能在外面見面』的這種想法，在外面也一起吃了好吃的東西，我們過得很好。」
南韓疫情未好轉，《天坑》仍定檔11日在韓上映，李光洙表示：「我覺得能在這個時候上映，本身就是一件值得感謝的事情，但說實在的，我們最近都不敢跟大家說『請多多到電影院支持』，所以真的不知道該怎麼宣傳。」
電影《天坑》是一部災難動作喜劇，耗資韓幣115億（約台幣3億元）打造，找來車勝元、李光洙主演，金成昀、金慧埈共演，李光洙片中為了慶祝同事買新房相聚，未料大家一起掉入500公尺深的地洞，他拿著家用電話哭著找媽媽，再展搞笑功力，李光洙就表示：「以最近的狀況來看這部電影的話很不錯，《天坑》愉快的表現出人們如何克服災難的樣子，可以讓大家暫時獲得希望的能量。」《天坑》9月2日在台上映。
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