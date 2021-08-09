東奧完美落幕！學生妹PO文大讚 網揪團「24年巴黎奧運」
2020東京奧運在昨（8）日完美落幕，在閉幕式最後，也將奧運會旗交棒給下一屆舉辦的法國巴黎，日本在疫情嚴峻的情況下，還能順利的舉辦且進行。近日有網友在網路論壇是不是只有日本能在疫情嚴峻的狀況下，讓奧運可以完美結束，更揪團要一起去法國巴黎，引網友討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-09 15:26:49
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO一篇「真的只有日本可以做到，謝謝東京奧運」的貼文，原PO說看完奧運閉幕式後，她認真的想了一下，在這幾年疫情突然肆虐的情況下，「真的只有日本能做到奧運的舉辦了，以國情、嚴謹、禮儀等小細節的成功之處，值得世界學習」。原PO表示，雖然她一開始也認為這年頭還是不要舉辦比較好，不過看到選手們的努力、淚水及欣喜，甚至是運動員所面臨的壓力、輿論、自我及心理，為了向世界展現最好的自己。她最後說，「辛苦主辦國、辛苦選手、辛苦所有志工、辛苦所有為奧運付出的每一個人，包含每個國家的人民」，原PO更呼籲大家不要太快忘記體育帶給大家的熱情。
貼文一出，網友紛紛留言，「謝謝日本、謝謝奧運、謝謝各位努力的運動員們還有工作人員們！」、「辛苦所有人了也圓滿落幕但突然覺得好空虛，各國選手們都很棒，很精彩的奧運比賽」、「辛苦選手了！希望大家奧運過後也能持續關注台灣的體育！」、「真的很感謝日本舉辦這次的奧運！」。原PO更在貼文最後說，她2024年想去法國巴黎，有網友表示也想去，「揪團啊」、「現在開始存錢」。（實習編輯：歐雅如）