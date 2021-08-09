釜山療養醫院爆大規模確診　檢出Delta病毒

（中央社記者廖禹揚首爾9日專電）釜山一間療養醫院日前爆發群聚感染，至今累計51人確診，其中多數已接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗；衛生當局分析其中2例病毒株，確認為Delta變種病毒。
韓聯社報導，位於釜山機張郡的這家療養醫院，至今累計44名住院病患、5名員工及2名家屬確診，目前發生群聚感染的病房大樓隔離，除今天追加確認的3名病患外，其他41名病患中有39人皆已接種AZ或輝瑞疫苗。
5名醫院員工及2名接觸感染的家屬也確認已完成疫苗接種。
釜山市衛生當局就其中兩例感染病毒株進行分析，確認為Delta變種病毒，判定近期在市內大肆傳播的Delta病毒疫情也入侵多已接種疫苗的醫院高風險族群。不過，相關人士表示，尚無足夠證據指出，特定疫苗對變種病毒防禦力較低。
釜山市府表示，疾病管理廳將進一步確認病患體內抗體狀況。
韓國近期確診數激增，累計21萬2448例確診，2125例病歿，8日共計新增1455例，創下歷來週日新高；屬社區感染1455例中，位於非首都圈確診者數占比再次逼近4成，顯示全國疫情擴散狀況仍未趨緩。
除首爾、仁川及京畿道等首都圈地區外，釜山市也宣布將社交距離規範調升至最高的第4階段。（編輯：陳惠珍）1100809