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美商家恢復口罩令　部分要求打過疫苗才能光顧

▲隨著病例攀升，美國從麥當勞到地方瑜伽工作室等大小企業都在恢復實施口罩強制令，各地酒吧、健身房和餐廳也要求顧客必須接種過疫苗才能入內。（圖／美聯社／達志影像）
▲隨著病例攀升，美國從麥當勞到地方瑜伽工作室等大小企業都在恢復實施口罩強制令，各地酒吧、健身房和餐廳也要求顧客必須接種過疫苗才能入內。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-09 20:30:42

（中央社紐約8日綜合外電報導）隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例攀升，美國從麥當勞到地方瑜伽工作室等大小企業都在恢復實施口罩強制令，各地酒吧、健身房和餐廳也要求顧客必須接種過疫苗才能入內。

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經過一個大致不須佩戴口罩的夏天，沒人想看到口罩政策「倒退嚕」，而之所以要恢復佩戴口罩，是因為Delta病毒變異株迅速擴散，以及美國疾病管制暨預防中心（CDC）發布的新指引。但業主和員工表示，他們會竭盡所能維持開門營業，不會減緩前幾個月的經濟增長。

美聯社報導，路易斯安那州紐奧良（New Orleans）漢堡店「牛鈴」（Cowbell）主廚兼業主梅伊（BrackMay）表示：「我們已經經歷過去年暫停內用的最糟的挑戰，就讓我們引領潮流吧。」

梅伊近日開始要求內用客人出示疫苗接種證明。他表示，他想保護被要求接種疫苗，家中又有幼童的員工，以及他的鄰居。他的鄰居近日有音樂家染疫。

梅伊預料，他店內要求接種疫苗的規定最終將成為家常便飯。紐約市下個月將開始要求進入餐廳、健身房和戲院必須先接種疫苗。

但目前顧客更有可能碰上口罩強制令的規範。CDC今年5月間針對已完整接種疫苗者解除口罩佩戴建議後，7月底政策翻轉，建議在高度傳染地區的民眾，不論是已接種疫苗和尚未接種疫苗者都佩戴口罩。

不過，並非所有企業都支持口罩強制令，加州亨丁敦海灘（Huntington Beach）餐廳Basilico's Pasta eVino就公開在社群媒體上反對口罩令，店門口甚至貼告示，要求顧客必須證明沒有接種疫苗才能入內。

部分員工也不希望恢復口罩令。

休士頓一名雜貨店員工W.（Dru W.）表示，他幾個月前已經完整接種疫苗，也享受疫苗給予他不用佩戴口罩的自由，他表示，周遭鮮有店家實施新的CDC指引，他自己也不會遵循。他不敢使用全名，因為怕在工作時被報復。

他說：「我打兩劑疫苗，又經歷這麼極端的副作用，不是為了被告知要回到疫情期間的情況。」（譯者：李佩珊/核稿：劉淑琴）1100809

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你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
83.33%16.67%
2021-08-09-2021-08-12

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
94.23%5.77%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
19.28%80.72%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
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2021-07-30-2021-08-10
請問您施打疫苗了嗎？

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