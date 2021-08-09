美商家恢復口罩令　部分要求打過疫苗才能光顧

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美聯社報導，路易斯安那州紐奧良（New Orleans）漢堡店「牛鈴」（Cowbell）主廚兼業主梅伊（BrackMay）表示：「我們已經經歷過去年暫停內用的最糟的挑戰，就讓我們引領潮流吧。」
梅伊近日開始要求內用客人出示疫苗接種證明。他表示，他想保護被要求接種疫苗，家中又有幼童的員工，以及他的鄰居。他的鄰居近日有音樂家染疫。
梅伊預料，他店內要求接種疫苗的規定最終將成為家常便飯。紐約市下個月將開始要求進入餐廳、健身房和戲院必須先接種疫苗。
但目前顧客更有可能碰上口罩強制令的規範。CDC今年5月間針對已完整接種疫苗者解除口罩佩戴建議後，7月底政策翻轉，建議在高度傳染地區的民眾，不論是已接種疫苗和尚未接種疫苗者都佩戴口罩。
不過，並非所有企業都支持口罩強制令，加州亨丁敦海灘（Huntington Beach）餐廳Basilico's Pasta eVino就公開在社群媒體上反對口罩令，店門口甚至貼告示，要求顧客必須證明沒有接種疫苗才能入內。
部分員工也不希望恢復口罩令。
休士頓一名雜貨店員工W.（Dru W.）表示，他幾個月前已經完整接種疫苗，也享受疫苗給予他不用佩戴口罩的自由，他表示，周遭鮮有店家實施新的CDC指引，他自己也不會遵循。他不敢使用全名，因為怕在工作時被報復。
他說：「我打兩劑疫苗，又經歷這麼極端的副作用，不是為了被告知要回到疫情期間的情況。」（譯者：李佩珊/核稿：劉淑琴）1100809