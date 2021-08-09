菲傭都比艾成強？婆婆認心疼　王瞳：講話方式該修正

王瞳泣訴忍受艾成10年機器人生活，從沒感受被陪伴、被關心的幸福，家事「請個菲傭來做」都比艾成強，對這段婚姻她感到絕望。這段直播掀起熱烈討論，連婆婆都坦言看了心疼兒子，今（9）日艾成對外澄清「是我提議把這個『找自己』的話題搬上直播」，沒想到讓老婆受委屈，王瞳也轉發艾成貼文，表示自己講話方式該修正，會再學習如何正確表達妻子的擔心與愛。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-08-09 15:01:05｜2021-08-09 15:01:36
王瞳與老公艾成的直播，驚動了媽媽和婆婆關心，王瞳說：「真的很抱歉造成這麼多困擾，我在直播中講話的方式，的確該修正，要更多學習溝通的藝術，如何正確表達妻子的擔心與愛，夫妻真是要彼此感恩才能長久，好好溝通、說出感受、彼此進步。」7月7日是兩人結婚1周年，王瞳表示：「新手妻子要學的真的好多好多啊，我和艾成會更加在對方的需要上看到自己的責任，因著我們的改變，世界更多一些愛。」
艾成媽媽也在手寫信中提到，看完直播她既傷心又心疼艾成，透過和夫妻倆溝通，艾成媽說：「瞳瞳在節目直播訴說她作為妻子在這段關係中的感受，也是妻子向丈夫的撒嬌。」希望觀眾原諒他們的直率。艾成也表示，王瞳說的話其實都是滿滿的愛跟擔心，「大家看見的是我的老婆在罵我？這真的是一場大誤會」，他看了媽媽的信感動落淚，向老人家表示：「謝謝媽媽和瞳媽，對不起，讓妳們擔心了，我們愛妳們哦。」