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影／兩岸夫妻分享日常用品唸法　U盤、插線板你聽懂多少?

▲ 台灣和中國兩岸之間，對於生活用詞上有哪些不同呢？（圖／我們倆 授權）
▲ 台灣和中國兩岸之間，對於生活用詞上有哪些不同呢？（圖／我們倆 授權）

影像中心/綜合報導

2021-08-09 20:00:00

中國與台灣雖然都是以中文為官方用語，但是因為文化與環境的不同，造成對很多東西的用詞、叫法也都不一樣。Youtube頻道「我們倆 」是一對夫妻，這次他們就要來實際測試，兩地對於用詞的不同，究竟來自中國河北的老婆，會不會讓高雄的老公跌破眼鏡呢？

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▲ 電腦配件滑鼠，在中國被稱為「鼠標」。（圖／我們倆  授權）

首先是與大家生活都相關的3C類用品，「延長線」在中國被稱作「插線板」，「滑鼠」則被稱為「鼠標」，而在台灣大家用的「碟」，在中國都被叫做「盤」，諸如「U盤（隨身碟）」、「光盤（光碟）」等，至於辦公室最常見的筆記型電腦，中國人則稱其為「筆記本」，印表機就是「打印機」。

▲常見的原料保麗龍，在中國都以「泡沫塑料」代稱。（圖／我們倆
▲常見的原料保麗龍，在中國都以「泡沫塑料」代稱。（圖／我們倆 授權）

再來是生活用品，台灣常見的原料「保麗龍」，在中國被稱為「泡沫」或是「泡沫塑料」，而每天食衣住行都會製造的「垃圾」，在中國雖然寫法相同，但是唸法卻變成「la ji」。



交通方面，隨處可見的小黃「計程車」，中國人都說是「出租車」，而攔車的動作，也成了「打車」；相當普及的大眾運輸工具「公車」，在中國則被稱作「公交車」，而我們常說的幾號路線，到了中國就變成「幾路公車」，相當有趣。（文字編輯：沈傳恩）


▲相當普及的大眾交通運輸工具「公車」，在中國是「公交車」。（圖／我們倆
▲相當普及的大眾交通運輸工具「公車」，在中國是「公交車」。（圖／我們倆 授權）

▶感謝授權：我們倆
完整影片：https://youtu.be/O1QPk3wMeBw


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你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
83.33%16.67%
2021-08-09-2021-08-12

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
94.23%5.77%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
19.29%80.71%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
67.55%32.45%
2021-07-30-2021-08-10
請問您施打疫苗了嗎？

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