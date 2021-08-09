影／桃警臨檢餐廳　查出失聯移工及違規包廂

桃園警察分局大樹派出所昨（8）日17時左右，執行｢外籍移工治安顧慮場所臨檢勤務｣，一舉在桃鶯路及建國路兩處查獲失聯移工及違規包廂營業。失聯移工移送桃園專勤隊收容，違規營業的餐廳也移送相關單位裁罰。
記者李春台/桃園報導
2021-08-09 15:40:02
桃園警方指出，昨晚臨檢桃鶯路某移工小吃店時，一名越籍移工看到員警立即躲到桌下，員警請他出示證件時，發現他攜帶兩張不同身分的證件，且推說有一張是朋友的。但因為他所出示的證件照片與本人差異極大，且證件登記生日7月，他卻說是3月又改口5月，一查｢友人｣證件與其相符，已被通報失聯移工。警方隨後向桃園專勤隊查詢，確認該阮姓移工身分（男、失聯移工），依規定移送桃園專勤隊收容。
另於18時10分，員警於建國路某移工餐廳宣導防疫相關規定時，發現該店於營業範圍外（營業登記為一、二樓）的四樓另設包廂，員工起先辯稱不知樓上是什麼，又稱樓上出租給其他人，員警請員工陪同，在該樓層發現兩個包廂內有客人（一間4人一間5人）飲酒歡唱，已違反營業規定，員警當場製作紀錄表，移送市府相關單位裁處。
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