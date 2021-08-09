5倍券黨內有異見　蘇貞昌：會與黨團立委溝通

疫情稍趨緩，行政院持續研擬紓困與振興方案，不過各界主張仍有所歧異。其中民進黨內派系正國會立委多次召開記者會、發表聯合聲明提出主張，被不少人解讀劍指行政院長蘇貞昌。蘇貞昌今（9）日下午抵達屏東視察鹽埔鄉武洛溪大仁支線排水情形前被問及此事時表示，行政院會將振興券做完整評估後，向黨團立委報告與溝通，謝謝大家克服疫情，希望向去年一樣，因為有振興券再次創造經濟逆勢成長。

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中南部連日豪雨，蘇貞昌今日回到其故鄉屏東勘災，屏東縣長潘孟安、有意參選下屆縣長的民進黨立委鍾佳濱、周春米與莊瑞雄等人也一同現身。視察前蘇貞昌被問及5倍券政策計畫，以及正國會數度召開記者會提出主張等事，蘇表示，國外因為變種病毒肆虐，但台灣在短短70天就從每日6、700人確診，到現在每天個位數，這真的很難得，是國人同胞支持政府，大家方法用對了一起做到的。

蘇貞昌也說，因為受疫情衝擊，今年特別多內需產業受到影響，政府特別發現金紓困，已有900多萬人領到現金，發了1500多億，現在進一步要來振興，就是發給民眾無限期使用的5倍券，這是照去年3倍券的效果後更精進的規劃。

蘇貞昌說，5倍券就等於現金，但必須限期使用，才不會被存起來，而地方政府、各業界都會加碼，那就更加能被使用，這就是發振興券的好處，且中低收入戶及弱勢家庭不必出錢，政府把1000元給需要幫助的人，他們拿去領5000振興券。

蘇貞昌說，振興券考慮周全完整定案，會向黨團立委報告與溝通，很謝謝大家克服疫情，希望像去年一樣，因為有3倍券發行，創造逆勢經濟成長。今年我國出口已再創歷史新高，大家要有信心，台灣不只是第二次戰勝疫情，更希望創造更大經濟奇蹟。