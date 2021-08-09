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8人到美國打疫苗仍確診　柯文哲：現在不用特地出國打

▲台北市長柯文哲表示，北市疫情逐步受到控制，也呼籲民眾不用特地出國打疫苗。（圖／北市府提供）
▲台北市長柯文哲表示，北市疫情逐步受到控制，也呼籲民眾不用特地出國打疫苗。（圖／北市府提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-08-09 16:13:48｜2021-08-09 16:15:23

中央流行疫情指揮中今（9）日宣布新增新冠肺炎本土確診4例，其中北市2例。台北市長柯文哲表示，北市疫情逐步受到控制，也指出上（7）月有8人到美國打疫苗仍確診，國外疫情更嚴峻不必特地出國打疫苗。

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北市府今日下午舉行防疫記者會，柯文哲表示過去幾週確診數下降，顯見疫情趨緩，但是全世界昨日新增63萬人確診，境外Delta變種病毒疫情仍舊嚴峻。針對台灣的確診死亡率高達5%，柯文哲認為死亡率比世界其他國家都高，並不符合台灣的醫療狀況，需要再研究看看。

柯文也指出，經過疫調發現7月有8名市民到美國打疫苗後仍確診，因為打疫苗後需要14天才能發揮免疫力，雖然一下飛機就打疫苗，但是美國疫情嚴峻，每天有上萬人感染，只要不戴口罩被感染的機率都很高。柯文哲呼籲，一兩個月前台灣打疫苗很麻煩，有錢人瘋出國打疫苗，飛美國班機班班客滿，但是經過疫調北市就確診8例，所以現在沒有必要特地出國打疫苗。

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。 (圖／NOWnews製表)
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
100%0%
2021-08-09-2021-08-12

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
94.2%5.8%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
19.29%80.71%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
67.44%32.56%
2021-07-30-2021-08-10
請問您施打疫苗了嗎？

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