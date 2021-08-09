8人到美國打疫苗仍確診 柯文哲：現在不用特地出國打
中央流行疫情指揮中今（9）日宣布新增新冠肺炎本土確診4例，其中北市2例。台北市長柯文哲表示，北市疫情逐步受到控制，也指出上（7）月有8人到美國打疫苗仍確診，國外疫情更嚴峻不必特地出國打疫苗。
記者呂炯昌／台北報導
2021-08-09 16:13:48｜2021-08-09 16:15:23
北市府今日下午舉行防疫記者會，柯文哲表示過去幾週確診數下降，顯見疫情趨緩，但是全世界昨日新增63萬人確診，境外Delta變種病毒疫情仍舊嚴峻。針對台灣的確診死亡率高達5%，柯文哲認為死亡率比世界其他國家都高，並不符合台灣的醫療狀況，需要再研究看看。
柯文也指出，經過疫調發現7月有8名市民到美國打疫苗後仍確診，因為打疫苗後需要14天才能發揮免疫力，雖然一下飛機就打疫苗，但是美國疫情嚴峻，每天有上萬人感染，只要不戴口罩被感染的機率都很高。柯文哲呼籲，一兩個月前台灣打疫苗很麻煩，有錢人瘋出國打疫苗，飛美國班機班班客滿，但是經過疫調北市就確診8例，所以現在沒有必要特地出國打疫苗。
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