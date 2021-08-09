父親節無法團聚！賈永婕女兒錄影告白 網求爸爸快訂機票
46歲的藝人賈永婕與老公王兆杰結婚多年，是演藝圈裡的漂亮媽咪，前陣子因為在疫情期間捐贈「救命神器」被封為抗疫女神，一舉一動備受關注。賈永婕日前才剛送大女兒安安出國讀書，淚灑機場的模樣掀起許多網友共鳴，而昨（8）日是父親節，賈永婕在臉書上PO出安安向爸爸真情告白的影片，吸引超過17萬的按讚數，同樣感動不少人，還有人不禁大喊：「爸爸機票訂起來！」
記者侯家瑜/台北報導
2021-08-09 15:54:00｜2021-08-09 16:39:22
遠在國外的安安特地錄製影片隔空慶祝父親節，她坦言雖然因為遇疫情、出國讀書，全家人無法團聚，但自己都會陪在他們身邊，「謝謝你這18年照顧我和弟弟妹妹，給我一個很好的生長環境，讓我們可以幸福快樂的長大，在我們心中你是最偉大的爸爸」。安安稱讚爸爸是孩子們心中的好榜樣，工作繁忙之餘也會去做自己喜歡的事情，同時還能把媽媽照顧得很好。 影片釋出後，讓不少網友相當感動：「語氣哽咽，感覺快哭了！在異鄉的父親節，她的思念情懷或許比爸爸更濃厚」、「好懂事的孩子」、「爸爸是不是又偷躲棉被哽咽，接著刷機票要飛過去了」、「果然是前世情人」。
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