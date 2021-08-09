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百萬網紅暢遊桃園想買房　鄭寶清笑推：未來福利會更多！

▲網紅咪妃想在桃園買房，鄭寶清笑回「要來趕快來，以後我們的福利會愈來愈多」。（圖／鄭寶清服務處提供）
▲網紅咪妃想在桃園買房，鄭寶清笑回「要來趕快來，以後我們的福利會愈來愈多」。（圖／鄭寶清服務處提供）

記者李春台/桃園報導

2021-08-09 15:58:38

 

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桃園觀音蓮花季近日開幕，知名百萬網紅「咪妃」到現場共襄盛舉，前立委鄭寶清、桃園市議員吳宗憲也現身帶路，飽覽桃園觀音美景、大啖蓮花特色美食。途中聊到桃園交通便捷，未來將規劃更多買房優惠，讓咪妃忍不住直呼「好想在桃園買房」，鄭寶清笑回「要來趕快來，以後我們的福利會愈來愈多」。

咪妃昨（7）日在臉書貼出最新影片，與鄭寶清、吳宗憲至桃園觀音一日遊，三人走遍龍貓公車站、擎雨步道、蓮荷園等著名景點，體驗乘坐大王蓮，品嚐蓮花特色美食。一路上咪妃不斷稱讚桃園天氣舒適、好山好水，直呼「好想在桃園買房」，但無奈苦笑恐怕付不起買房頭期款。

鄭寶清表示，幫助年輕人買房是政府的責任，所以他過去搶先提出《住宅法》，最近更大力主張「容積換住宅」，將政府特許的多餘容積，把房子優惠賣給年輕人，只要用租房的錢繳貸款，年輕人就買得起房。此外咪妃擔心桃園交通不便，鄭寶清也說，桃園到台北搭高鐵其實只要十幾分鐘，非常方便。

被封「電競女神」的咪妃，也跟鄭寶清聊起推動電競產業的秘辛。鄭寶清指出，過去擔任電競運動協會理事長期間，政府仍被舊思維綁架，不能接受且全力反對，後來行政院政委唐鳳一起協調，才成功推動「電競替代役」，保障選手生涯。教育部接著將電競列入「比賽項目」，再獲總統蔡英文支持改成「運動項目」，如今比賽獎金、選手收入與出路都能有更好保障，電競更列入亞運比賽項目，奧運也在開會研議中。

咪妃感謝鄭寶清幫忙讓電競產業「發揚光大」，打破傳統思維、做出重大創新改革，讓年輕人都可以用自己的專業賺到錢。

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你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
100%0%
2021-08-09-2021-08-12

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
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2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
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2021-07-30-2021-08-10

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請問您施打疫苗了嗎？

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