計畫打第二劑疫苗？蘇貞昌：當然必須、但還不到時候

我國持續加速疫苗施打，盼達到群體免疫，已於3月下旬公開施打第一劑AZ疫苗的行政院長蘇貞昌，是否有計畫安排施打第二劑也成了焦點。蘇貞昌今（9）日赴屏東視察豪雨後排水情形時表示，自己當然必須打第二劑疫苗，但還不到時候。

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南台灣連日豪雨，農損已超過1.8億，也有地方傳出淹水等災情。行政院長蘇貞昌今（9）日安排屏東與高雄多個視察行程，並於第一點抵達屏東鹽埔鄉武洛溪大仁支線排水情形前受訪。被問到是否將安排施打第二劑疫苗，蘇貞昌說，過去自己就講過，「疫苗不夠我不搶，沒人敢打我率先」，當時他就是全國最先打第一劑疫苗的。

蘇貞昌說，他現在還沒有打第二劑，因為大家還在預約還在等，自己當然必須打第二劑，但還不到時候，等大家都夠了、充裕了，自己再來打。

蘇貞昌說，現在國外買的疫苗有進口，也看到國產疫苗通過EUA，現在國人都在預約，希望大家輪到就去打。他說，疫苗覆蓋率在5月16日還不到1%，現已將近40%，這只有台灣才能這麼快做到，希望大家繼續努力打，且最重要的還不是打疫苗而已，而是大家遵守防疫規範指引，戴好口罩、保持社交距離。

另談到豪雨災情，蘇貞昌說，這幾天暴雨讓台灣很多地區淹水，自己昨天在苗栗看高鐵因為邊坡滑落的搶修工程，今天特別和總統蔡英文分頭，她到嘉義、雲林，自己到屏東、高雄，明天還預計去台南及彰化。

蘇貞昌說，政府這幾年大幅編列預算，也看出非常大的治水績效，例如今天來到大仁科大，這裡過去因為地勢低窪，本來淹水面積非常大，以前淹了30公頃，這次降雨更大但淹水面積比較小，不過還沒有完全根除，屏東縣長潘孟安領導的地方政府需要做滯洪池等建設，中央全力支持。

蘇貞昌也說，治水預算這麼多，不是只有治淹水，還有建設供水設施，如果不是前瞻基礎建設編列的相關預算，面對這次百年大旱，沒有辦法供水，各地很可能早都沒有水可用，幸好政府這方面超前布署。