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大駁二文青創星埕　藉文創軟實力翻轉閒置的歷史街屋

▲文化局透過「大駁二文青創星埕」計畫，希望協助獲選文青創業者長久深耕鹽埕、哈瑪星老城區。（圖／記者陳美嘉攝，2021.08.09）
▲文化局透過「大駁二文青創星埕」計畫，希望協助獲選文青創業者長久深耕鹽埕、哈瑪星老城區。（圖／記者陳美嘉攝，2021.08.09）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-08-09 16:03:28

高市府文化局與青年局合作透過「高雄市青年創業發展基金」，共同推動的「大駁二文青創星埕」補助計畫，在疫情艱困的時刻持續透過線上審查，努力為創業青年助力。此計劃也將加碼補助提供給選擇進駐老屋的入選者，期待以文創軟實力翻轉鹽埕及哈瑪星地區閒置的歷史街屋，一起為老城區寫下新註解。文化局今日公布第二批入選者，共選出５位文青創業者。

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高市府文化局長王文翠表示，「大駁二文青創星埕—鹽埕哈瑪星青年駐業補助計畫」，在市長陳其邁對青年創業的全力支持下，副市長史哲提出以駁二為文創發展核心，希望吸引更多文創業者進駐鹽埕、哈瑪星的歷史街區，形成更具規模的文創產業聚落。

▲「大駁二文青創星埕」補助計畫，在疫情艱困的時刻持續透過線上審查，努力為創業青年助力。（圖／記者陳美嘉攝，2021.08.09）
▲「大駁二文青創星埕」補助計畫，在疫情艱困的時刻持續透過線上審查，努力為創業青年助力。（圖／記者陳美嘉攝，2021.08.09）
王文翠指出，「大駁二文青創星埕計畫」第二批入選包含視覺設計、金工創作等，其中4位入選者更是已在鹽埕、哈瑪星一帶耕耘3年以上的文創業者，文化局透過這個計畫，希望協助獲選文青創業者長久深耕鹽埕、哈瑪星老城區。

本次唯一新進駐入選者蔡欣辰，著手改造保留精緻的地磚及和室的雙層老屋，她本身是一位多元發展的藝術家，擅長書畫、金工、珠寶創作、玻璃創作等。蔡欣辰將她的工作室命名為「引居」，規劃成為藝術交流空間，將為哈瑪星地區注入更豐富的藝文氣息。

其他入選包含「良面企業有限公司」梁家豪，以品牌「良面學堂」在哈瑪星，在地耕耘近5年，打造時尚流行產業教育平台，並與國際接軌。「月森設計」與「一念設計」則位於鹽埕鄰近駁二大義區，分別以視覺插畫設計及印刷設計為專業。「野無境有限公司」則在「舊堀江商場」巷弄中藉由當代藝術與「地方記憶」結合，深耕在地藝文活動近5年。

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