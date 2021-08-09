大駁二文青創星埕　藉文創軟實力翻轉閒置的歷史街屋

高市府文化局與青年局合作透過「高雄市青年創業發展基金」，共同推動的「大駁二文青創星埕」補助計畫，在疫情艱困的時刻持續透過線上審查，努力為創業青年助力。此計劃也將加碼補助提供給選擇進駐老屋的入選者，期待以文創軟實力翻轉鹽埕及哈瑪星地區閒置的歷史街屋，一起為老城區寫下新註解。文化局今日公布第二批入選者，共選出５位文青創業者。





我是廣告 請繼續往下閱讀

高市府文化局長王文翠表示，「大駁二文青創星埕—鹽埕哈瑪星青年駐業補助計畫」，在市長陳其邁對青年創業的全力支持下，副市長史哲提出以駁二為文創發展核心，希望吸引更多文創業者進駐鹽埕、哈瑪星的歷史街區，形成更具規模的文創產業聚落。





▲「大駁二文青創星埕」補助計畫，在疫情艱困的時刻持續透過線上審查，努力為創業青年助力。（圖／記者陳美嘉攝，2021.08.09）

本次唯一新進駐入選者蔡欣辰，著手改造保留精緻的地磚及和室的雙層老屋，她本身是一位多元發展的藝術家，擅長書畫、金工、珠寶創作、玻璃創作等。蔡欣辰將她的工作室命名為「引居」，規劃成為藝術交流空間，將為哈瑪星地區注入更豐富的藝文氣息。





其他入選包含「良面企業有限公司」梁家豪，以品牌「良面學堂」在哈瑪星，在地耕耘近5年，打造時尚流行產業教育平台，並與國際接軌。「月森設計」與「一念設計」則位於鹽埕鄰近駁二大義區，分別以視覺插畫設計及印刷設計為專業。「野無境有限公司」則在「舊堀江商場」巷弄中藉由當代藝術與「地方記憶」結合，深耕在地藝文活動近5年。



