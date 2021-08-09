2022執政縣市選情　民進黨內這樣看

2022年底將舉行縣市長選舉，民進黨在台南市、屏東縣可能出現黨內競爭狀況，桃園市、新竹市則有接班人選不明的問題，選情需審慎以對。台南的黨籍立委郭國文表示，競爭不是少有狀況，現任優先是否有變化，還是要看集體決議；新竹市黨部主委陳建名則說，盼中央黨部務必推派出最符合在地民意與年輕城市特質的強棒人選；黨內高層則指出，疫情當前，民進黨是執政黨，更沒有鬆懈本錢，而黨內人才濟濟，屆時會有成熟的機制來面對選舉。

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有媒體報導指出，2022地方首長選舉，雖然現任台南市長黃偉哲民調穩定，但執政過程中有些爭議，台南的同黨立委陳亭妃也被各界視為可能爭取黨內提名，台南市雖為傳統綠營大票倉，但恐有內憂問題；另綠營執政的桃園市、新竹市現任首長鄭文燦、林智堅皆任滿，接班人不明確，將是大問題，另屏東縣黨內恐有激烈競爭，僅嘉義縣與高雄是對民進黨來說相對穩定。

台南的民進黨立委郭國文表示，媒體報導台南內憂，主要是談到黨內會有競爭，以往在不同縣市，通常都免不了競爭跟挑戰者存在，這對民進黨來說不是少有的狀況。至於選舉的辦法，還是看黨中央選對會的態度，屆時內部提出選舉辦法，送交全代會處理。

郭國文說，現任優先其實沒有具體條文，不過根據以前案例，這算是不成文規定，但畢竟不是具體條文，什麼時候會有變化，可能也沒有人說得準，還是要看集體決議。

郭國文也說，今年其實因為疫情，大家都在討論防疫，有沒有打疫苗，再加上這幾天南部大雨，台南基層討論的都是疫情還有水情，明年的選情現在比較少討論。

民進黨新竹市黨部主委陳建名則表示，綜觀民進黨在新竹執政6年多來，市長林智堅執政成績有目共睹，各項建設讓新竹市復甦，也帶給市民滿滿的光榮感。市黨部會凝聚所有對城市發展的支持力量，並建議中央黨部循機制，務必推派出最符合在地民意與年輕城市特質，對新竹市發展有願景、有使命感的強棒人選。

民進黨內高層表示，面對全球疫情持續嚴峻的挑戰，國內對於防疫工作也絲毫不能有一刻的鬆懈，民進黨作為執政黨，當前最重要的任務，就是努力做好防疫工作，讓國人能維持如常地生活。而執政是一個團隊，不論是府、院、黨中央、立院黨團還是地方執政團隊，目前都是拚盡全力於防疫與防災工作上，恪守各自崗位為人民做事。

該人士指出，個別媒體報導民進黨在2022年地方選舉之情事，多屬臆測之情節。面對選舉，黨內自有行之有年的成熟民主機制，民進黨人才濟濟，黨內幹部也都知道當前最重要的，就是團結防疫守住台灣。