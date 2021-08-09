臺中兒童藝術節88節開鑼 31場演出打造幸福童話城

國內疫情警戒降為二級，今年以「幸福童話城」為主題的臺中兒童藝術節，8月起開跑！首檔由「台中木偶劇團」於8日在大墩文化中心演出，吸引許多親子熱情參與，不少民眾表示，「因為疫情，已經宅家很久，能出來看表演太開心了。」





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文化局長陳佳君表示，「台中木偶劇團」是二級警戒以來首場演出，文化局防疫不鬆懈，完全落實中央流行疫情指揮中心指引，觀眾席採梅花座且不開放前兩排座位，讓觀眾與舞臺維持適當距離。





▲文化局提供演出人員新冠肺炎快篩，確保演員和民眾安全。（圖／文化局提供）

同時，民眾須事先預約登記並採實聯制入場，確實做到欣賞演出也做好防疫。此外，文化局也提供演出人員進行新冠肺炎快篩，確保演員和民眾安全，讓市民安心享受豐富的藝文生活，同時復甦藝文環境，振興藝文產業。





打頭陣的臺中木偶劇團是臺中市傑出演藝團隊，以演出傳統古冊戲為主，也兼具創新精神。首場演出作品《鋒芒再現-英雄的冒險之旅》由團長王英傑親自編導。對於能重返舞台，王團長很興奮，帶領團員全力以赴演出，用布袋戲陪伴大家度過歡樂時光。





文化局表示，2021臺中兒童藝術節以「幸福童話城」為主題，8月至10月將邀請12組在地優質演藝團隊，在山海屯城區帶來23場現場演出，民眾可線上預約報名入場。因應疫情，今年也首次推出8場「線上兒童劇」，演出陣容堅強，節目精彩可期。





文化局進一步表示，各場活動會依照中央流行疫情指揮中心的防疫規範進行滾動式調整，並落實現場的防疫措施，讓大家安心參與，重回多元、豐富的藝文生活。此外，未來還有在各區登場的逍遙音樂町、街頭藝人演出，以及年度盛會臺中爵士音樂節等，多元類型的表演活動輪番上陣，超過百場演出精彩呈現！更多詳情請上文化局官網(www.culture.taichung.gov.tw)查詢。









