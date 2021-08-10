東京奧運圓滿落幕！「15大經典」時刻一次看　2024巴黎見

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「舉重女神」郭婞淳在東奧女子舉重59公斤量級賽事，以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤的成績，三破奧運紀錄，順利拿下金牌。郭婞淳目前擁有女子59公斤級抓舉110公斤、挺舉140公斤、總和247公斤的世界紀錄，在確定拿下金牌後，她挑戰挺舉141公斤，想要嘗試突破自己先前創造的世界紀錄，雖然最後氣力放盡挑戰失敗，但她倒在台上露出燦爛笑容被捕捉，圈粉無數。
二、楊勇緯勇奪銀牌 賽後接受訪問落淚表示目標是金牌
「柔道男神」楊勇緯在東奧奪下柔道男子60公斤級銀牌，也是台灣在本屆奧運的第一面獎牌，楊勇緯在金牌賽後接受媒體訪問表示，「想拿金牌」，記者聽到這番話也鼓勵他「拿到銀牌也很好啊」，沒想到楊勇緯落淚回答「沒有，我的目標是金牌」。楊勇緯奪銀沉澱了一天後，也在IG上吐露心聲，坦言「正因為有些遺憾，才有了更遠大的追求」。
三、依瑟儂、戴資穎好友對決 雙方為了救球都撲倒在地
羽球女單八強賽由泰國依瑟儂對戰「世界球后」戴資穎的比賽，雙方在第三局比分來到9:7小戴兩分領先時，依瑟儂打了一顆右後方靠近底線的球，戴資穎經過判斷後，在球落地前千鈞一髮之際將球回擊過場，依瑟儂再將球勾到左方前場，小戴奮不顧身飛撲救球，此時依瑟儂接著再一記右邊後場的殺球，「世界球后」再次飛撲，成功把球救起，這時回擊球來到前場，站在後場的依瑟儂也往前撲，不過球最終還是落地了。這一波精彩的來回攻防，雙方都撲倒在地，成為經典的一幕。雖然這場比賽是由戴資穎拿下勝利，但依瑟儂後來也引用這經典的一幕，發文替戴資穎加油，並寫下「妮（妳）一定⋯要贏到追（最）後喔！」。
四、前球王安賽龍擊敗求衛冕諶龍 安賽龍在拿下冠軍落下男兒淚
來自丹麥的前世界球王安賽龍 (Viktor Axelsen)，在羽球男單金牌戰以21比15、21以12的成績，直落二擊敗尋求衛冕金牌的中國大陸好手諶龍，安賽龍在確定拿下冠軍的瞬間爆哭。安賽龍曾受傷病困擾，在今年的羽球歐洲錦標賽打完準決賽後，又因為確診新冠肺炎只能退賽，大病初癒能夠在奧運場上奪下金牌，也不難想像為什麼他會流下男兒淚。
五、從地獄爬回來的麟洋配 拿下金牌過程不簡單
「黃金男雙」李洋、王齊麟在羽球男雙金牌戰，以直落二擊敗中國組合李俊慧、劉雨辰，不過他們在本屆奧運的小組賽被編入「死亡之組」，第一場比賽就吞敗，瀕臨淘汰邊緣，而經過教練陳宏麟的提點，麟洋配越挫越勇，關關難過關關過，順利晉級八強後，擊敗地主渡邊勇大、遠藤大由，渡邊勇大在八強賽後比出大拇指讚賞「黃金男雙」，並告訴他們「You must win！」。
之後麟洋配又在四強賽擊退來自印尼的「大魔王」阿山（Mohammad Ahsan）、塞提阿萬（Hendra Setiawan）。原本是世界排名第三的麟洋配，這一路上不只贏了沒贏過的對戰組合，更接連擊敗了世界第一和第二的組合，「黃金男雙」在受訪時也說「真的是從地獄爬回來」。
六、文姿云準決賽最後十秒追平戰局 裁判最終仍認定對手獲勝
「空手道小清新」文姿云在空手道女子55公斤級準決賽，對上烏克蘭好手特利加（Anzhelika Terliuga），比賽倒數十秒時文姿云仍處於4：1三分落後，不過她及時來了一腳勾踢，經過挑戰後，確實擊中對手的頭部，追回三分把戰局扳平，但最後裁判仍判定特利加獲勝，文姿云無緣挺進金牌戰，拿下銅牌。
七、從倒數第三名到第三名 潘政琮奇蹟逆轉奪銅
台灣高球一哥潘政琮在東奧高爾夫球賽事中，第一回合打完的成績是倒數第三名，經過四天的賽事，潘政琮的排名漸有起色，打到最後一天的賽程，以269桿的總成績和其他六名選手並列第三，進入延長的七搶一銅牌加賽。在加賽中潘政琮擊敗各路好手脫穎而出，成功以一擋六，奇蹟逆轉奪銅，這股不放棄的精神感動許多人。
八、林昀儒對戰球王樊振東 鏖戰七局堪稱史詩級戰役
桌球男單四強賽，林昀儒對戰球王樊振東雙方鏖戰到第七局，「小林同學」最終以3:4不敵世界球王，這場比賽你來我往，堪稱史詩級戰役。賽後林昀儒說，「我沒有放棄任何一刻，即使是落後，我還是相信自己」，另外林昀儒面對媒體要求評價樊振東時，更謙虛地問「我有資格去評價他嗎？」。謙虛又有實力的林昀儒不僅球迷讚賞，連球王樊振東也給予相當高的評價。
九、英國「跳水男神」Tom Daley場邊織毛衣 意外成奧運爆紅一幕
英國「跳水男神」Tom Daley在觀眾席上織毛衣的舉動，意外被攝影鏡頭捕捉引發熱議，Tom Daley也幫他拿到的金牌，放進特製的英國、日本國籍編織袋。8月1日在泳池旁為隊友加油時，Tom Daley拿起毛線開始編織，他被問到是要給誰的編織物，他則說：「要給小狗狗的衣服」，成為奧運的一大亮點。
十、哥倫比亞舉重選手上場前大喊「馬英九」 引起台人目光
參加64公斤量級舉重項目的哥倫比亞舉重女選手佩雷斯（Mercedes Pérez），她在上場前大喊一聲「馬英九」的影片在台灣爆紅，也引起台灣觀眾的討論。後來有媒體向佩雷斯本人詢問，佩雷斯表示那是她的小名「Menchon」，代表著她的決心與勇氣，並且替她帶來力量，但因為發音激似台灣政客「馬英九」，影片也在網路上瘋傳。
十一、湯智鈞射倒韓國金優鎮 韓國射箭項目「五金」美夢破滅
年僅20歲的「湯包」湯智鈞順利闖進射箭男子個人八強賽，對戰南韓射箭團體金牌成員金優鎮（Kim Woojin），雙方拚戰到第五局，湯智鈞以6比4勝出晉級四強，阻止韓國射箭項目想要奪得「五金」的美夢，也成為台灣在男單射箭項目挺進四強的第一人。賽後湯智鈞的教練劉展明也笑說：「對韓國最後一箭真的有點誇張，我從來沒有看過他抖成那樣」。
十二、李智凱鞍馬項目奪銀 招牌湯瑪士迴旋完美落地
「鞍馬王子」李智凱在體操男子鞍馬單項決賽中，以難度分6.7、執行分8.7、總分15.400的分數奪下銀牌，這也是台灣首面奧運體操獎牌，李智凱賽後也在臉書感性寫下「這不只是代表結束，也是另一個開始」。事實上李智凱先前在男子個人全能競技決賽當中，不慎在鞍馬項目落馬，手肘也因此受傷，在鞍馬單項的決賽中能克服心魔完美演出，實在是不容易。
十三、現代五項選手從第1名變31名 德國好手史勒因馬術0分痛失金牌
原本被看好在現代五項奪金的德國選手史勒（Annika Schleu），在馬術項目被分配到馬匹聖男孩（Saint Boy），沒想到馬匹卻在比賽時不停來回踱步，這也讓史勒在馬術項目得到0分，前四項賽事（擊劍、射擊、賽跑、游泳）積分第一的優勢全沒了，跌落31名痛失金牌，史勒在賽場上嚎啕大哭。
十四、伊藤美誠／水谷隼擊退中國 奧運桌球首面混雙金牌留在地主日本
桌球混雙金牌戰，日本組合水谷隼、伊藤美誠以4：3擊退中國組合許昕、劉詩雯。中國隊開賽連下兩城後，日本隊連拿三局硬是逆轉戰局，不過中國組合緊咬不放，將比賽拉至決勝第七局。在決勝局的開局，日本組合就來一波8:0的攻勢奠定勝基，最終以11:6順利拿下第七局。由於桌球混雙是本屆東奧的新增項目，所以這面金牌也成為奧運史上第一面桌球混雙金牌，伊藤美誠與水谷隼成功把獎牌留在日本。
十五、中國14歲少女全紅嬋 跳水奪金一戰成名
中國14歲少女全紅嬋，以總分466.20的優異成績，破世界紀錄奪下女子跳水10公尺跳台金牌，這一戰成名也讓家裡湧入不少許久未聯絡的親戚，她的媽媽不禁感嘆「現在才知道家裡有這麼多親戚」。當記者問到獎金打算如何使用時，全紅嬋一句「我想賺錢回去給媽媽治病」，感動了全世界的觀眾。
回顧完2020東京奧運的十五大經典時刻，有感人的故事也有趣味的插曲，還有身為運動員對於自己專業的執著、努力與不放棄，感謝每個在場上奮戰的運動員，為所有觀眾帶來美好的回憶，期待三年後2024的巴黎奧運能夠再次感動人心。（實習編輯：王麗雯）