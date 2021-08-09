法國徵求志願醫護　助海外屬地抗疫

（中央社巴黎8日綜合外電報導）由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，導致當地醫療院所不堪重負，法國衛生部長今天呼籲志願醫護人員前往海外屬地加勒比海瓜達魯普島和馬丁尼閣島，緊急支援抗疫工作。
法國衛生部長維宏（Olivier Veran）表示，首批支援醫護將於10日出發前往當地。當地衛生當局正全力接種COVID-19疫苗，但受到根深蒂固的「疫苗猶豫」文化影響，難以拉高接種率。
維宏透過社群媒體呼籲，瓜達魯普島（Guadalupe）和馬丁尼閣島（Martinique）正面臨一波「來勢洶洶的疫情」，由於當地疫苗接種率過低，居民恐將遭到嚴重打擊。
根據獨立的COVIDTracker網站5日統計，目前瓜達魯普島和馬丁尼閣島的居民僅有21%已接種首劑疫苗。這個數據與法國本土2/3民眾已施打一劑疫苗、55%接種兩劑，顯然相去甚遠。
嚴峻疫情下，這兩座島上的醫院都瀕臨過載，馬丁尼閣島的加護病床占床率飆升至平常的200%。
至於在法國本土，為遏止第四波感染，當局預定9日擴大實施健康通行證，民眾須出示健康通行證才能從事部分日常活動，例如上咖啡館、酒吧、餐廳，或是搭城際火車旅行。（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1100809