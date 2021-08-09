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疫苗慌恐只剩高端？蔡炳坤：打不打民眾自行判斷

▲針對是否鼓勵打國產高端疫苗，北市副市長蔡炳坤表示，由民眾自行判斷。（圖／北市府提供）
▲針對是否鼓勵打國產高端疫苗，北市副市長蔡炳坤表示，由民眾自行判斷。（圖／北市府提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-08-09 16:54:50｜2021-08-09 16:55:54

新冠肺炎疫情延燒，但是疫苗到貨進度緩不濟急，有醫生呼籲有疫苗就打，若台灣只剩國產高端可施打，是否鼓勵市民打高端疫苗，北市府今（9）日表示，力拼疫苗5成覆蓋率，至於打不打高端疫苗由民眾自行判斷。

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台北市政府今日下午召開防疫因應記者會，副市長蔡炳坤表示，截至8月6日為止，台北市的第一劑疫苗接種率達到47.7％，第二劑也已經來到3.6%，今明兩日還有1萬多人會在花博爭艷館接種，11日開始接著中央的第五輪疫苗接種。台北市已經朝著能夠達到50%、過半的接種覆蓋率在努力當中，「至於高端疫苗的部分就留給市民自己去做選擇及判斷。」

至於政府自購10劑莫德納疫苗抵台，北市可獲得多少？蔡炳坤指出，從中央的疫苗預約系統來看，目前國人有將近400萬人只選莫德納，亦即「非莫德納不打」，另外台灣已經有將近300萬人其實需要接種第二劑疫苗，再加上政府日前已經宣佈，AZ疫苗可以混打mRNA疫苗。

蔡炳坤表示，看到有10萬劑莫德納疫苗來到台灣當然非常高興，但是究竟是要提高第一劑的覆蓋率，還是要接續讓第二劑的接種率提高，「可以想見這是杯水車薪」，因為在分配上真的很困難，台北市當然會依照中央的分配原則來做接種。

蔡炳坤進一步說，以現在的情況看來，AZ、莫德納疫苗在這周接種完後，「真的短期內要再有很多疫苗進來的情況，看起來不是那麼樣樂觀」，在此原則下當然會對疫情和解封速度造成影響，所以台北市政府才會評估自己編列預算採購疫苗，這也是衡酌台灣疫苗需求的不足後所做出的思考。

▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至8月9日累計確診14443例。
▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至8月9日累計確診14443例。 (圖／NOWnews製表)
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-08-09-2021-08-12

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
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2021-07-30-2021-08-10

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2021-07-30-2021-08-10

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請問您施打疫苗了嗎？

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