疫苗慌恐只剩高端？蔡炳坤：打不打民眾自行判斷

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至於政府自購10劑莫德納疫苗抵台，北市可獲得多少？蔡炳坤指出，從中央的疫苗預約系統來看，目前國人有將近400萬人只選莫德納，亦即「非莫德納不打」，另外台灣已經有將近300萬人其實需要接種第二劑疫苗，再加上政府日前已經宣佈，AZ疫苗可以混打mRNA疫苗。
蔡炳坤表示，看到有10萬劑莫德納疫苗來到台灣當然非常高興，但是究竟是要提高第一劑的覆蓋率，還是要接續讓第二劑的接種率提高，「可以想見這是杯水車薪」，因為在分配上真的很困難，台北市當然會依照中央的分配原則來做接種。
蔡炳坤進一步說，以現在的情況看來，AZ、莫德納疫苗在這周接種完後，「真的短期內要再有很多疫苗進來的情況，看起來不是那麼樣樂觀」，在此原則下當然會對疫情和解封速度造成影響，所以台北市政府才會評估自己編列預算採購疫苗，這也是衡酌台灣疫苗需求的不足後所做出的思考。
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