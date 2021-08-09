男星契約結婚「假老婆美翻天」 合約規定1月只能行房3次
韓國愛情片《妻子的101次結婚》以「契約結婚」為題材，找來李彩林、永福共演，該電影劇情猶如日劇《月薪嬌妻》，描述展開新婚生活的兩人，受限於契約內容，老公和假妻子一個月只能行房三次，但他只要看著美麗的假妻子，就感到很幸福，也漸漸對她動了真情。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-08-09 20:00:00
日劇《月薪嬌妻》劇情描述女主角因機緣到男主角家擔任家事幫手，後來提出「契約結婚」，兩人假結婚真同居生活就此開始。同樣以「契約結婚」為題材的《妻子的101次結婚》，片中黃金單身漢正宇得知朋友透過「契約結婚」抱得美嬌妻，也簽下為期一年的短期婚姻契約，沒想到要和他展開婚姻生活的「假妻子」，竟是名面容姣好、婀娜多姿的女子，令正宇驚喜不已。
《妻子的101次結婚》為《穿越時空遇見妳》導演崔碩元所執導，有觀眾表示看完電影後，產生了想戀愛、找個伴的念頭，紛紛表示：「好想談戀愛！好想有個伴！」、「我也想要有那麼美的假老婆！」、「哪家公司可以安排契約結婚，馬上簽約！」其實李彩林多次與導演崔碩元合作，長久累積下來的默契也在《妻子的101次結婚》表露無遺。該電影已在台上映，GP+線上影音同步播出。