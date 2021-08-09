Delta病毒害病例激增！美國疫情狂燒　5大數據顯示嚴重性

美國各地自今年春天陸續展開新冠肺炎（COVID-19）疫苗接種作業，讓疫情有效獲得控制，一度降低確診病例數，但是正當美國民眾認為，能夠迎接美好夏日之際，境內疫情再度復燃。主要原因歸咎於疫苗接種速度放慢以及傳染性極強的Delta變種病毒肆虐，導致美國疫情急速升溫，每日新增確診逾10萬例，美國《有線電視新聞網》（CNN）整理5大數據，顯示Delta變種病毒將美國疫情帶往新高峰。





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平均新增病例數自7月初以來增長9倍





根據約翰霍普金斯大學數據，截至8月6日，美國每7天的平均日增病例數超過10.7萬例，達到近6個月以來新高，此數據上一次突破10萬是在2月11日。





白宮防疫官員齊安茲（Jeff Zients）指出，大多數病例來自疫苗接種率低的地區。在上一週的病例當中有三分之一就來自佛州和德州。包含佛州和德州在內的南部各州疫情尤為嚴峻，病例呈現「指數增長」，但似乎尚未達到高峰。





住院數達到2月以來新高





根據美國衛生和公共服務部統計，截至8月7日，全美有超過6.6萬人因感染新冠肺炎而住院治療，這是自2月以來的最高數據。其中以佛州最為嚴重，光是在5日當天就有超過1.2萬成人以及143名兒童住院。另外在路易斯堪那州，也在5日時住院人數創下高點，2421人住院，其中有91%的人未接種疫苗。





而阿肯色州於上週統計，重症病床僅剩25張，創下歷史新低，在密西西比州，4日時也只剩下6張重症病床可以使用。





兒童與青少年病例一週增加84%





根據美國小兒科學會（APP）2日時統計，在7月22日至7月29日之間，共累計將近7.2萬例孩童染疫病例，相較於前一週的3.9萬例，病例數大幅增加，這數據更是6月底的5倍。雖然兒童的定義各州不同，但通常包括17歲或18歲以下的兒童。部分專家認為，是因為12歲以下兒童無法施打疫苗，再加上學生陸續返回校園，才導致病例數激增。





眼見開學日在即，目前各州正在訂定不同防疫措施，來保護美國兒童不被感染，例如猶他州準備發放N95口罩給兒童。而阿肯色州則是在之前通過命令，禁止學校規定孩童戴口罩，目前正準備召開特別會議，讓學校有彈性規定學生戴口罩。





▲部分專家認為，因為12歲以下兒童無法施打疫苗，再加上學生陸續返回校園，導致兒童與青少年病例數激增。（圖／美聯社／達志影像）

Delta變種病毒佔美國病例93%





根據美國疾病控制暨預防中心（CDC）數據統計，5月下旬，Delta變種病毒佔全美病例約3%，如今卻導致各地病例激增，目前已經佔93%，在愛荷華州、堪薩斯州、密蘇里州以及內布拉斯加州等地區，甚至佔了活躍病例98%以上。CDC內部文件指出，Delta變種病毒傳染力有如水痘，並且更容易導致重症。





多數美國人都住在病毒高度或大量散播的地區





美國CDC透過「篩檢陽性率」、「每10萬人病例數」來推測社區染疫風險，如今美國有超過975的人生活在「大量」、「高度」傳播的地區。CDC在7月底更改防疫建議，表示住在該地區的人，即使已經完成疫苗接種，在室內也需要戴上口罩，防止Delta變種病毒繼續傳播。





▲目前全美已有超過1.65億人完成接種新冠疫苗，達全體美國人的半數。美國當局正在努力提升12歲到18歲族群的疫苗接種率。（圖／美聯社／達志影像）

前美國醫務總監亞當斯（Dr. Jerome Adams）表示，目前美國經歷的這一波疫情，很可能是至今最嚴重的一次。美國CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）指出，國家必須要團結，為尚未接種疫苗者施打疫苗，並且戴上口罩防止感染，就能在幾週內控制著這個情況。但若無法做到，可能很快就會重現1月時的疫情高峰，每天新增數十萬病例的情況。





美國CDC數據顯示，隨著疫情升溫，疫苗接種進度也有加快的跡象，平均每天有46.4萬人接種疫苗，平均速度是近7週以來最高。南部地區疫苗接種率也有大幅增加。目前全美已有超過1.65億人完成接種新冠疫苗，達全體美國人的半數。









