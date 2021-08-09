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臉書公布全球東奧選手討論度　戴資穎、王齊麟攻佔前二

▲戴資穎在東京奧運拿下羽球女子單打的銀牌人氣暴漲，她的 Facebook 貼文更獲得 135 萬個讚，成為全球運動員之最。（圖／翻攝自戴資穎IG）
▲戴資穎在東京奧運拿下羽球女子單打的銀牌人氣暴漲，她的 Facebook 貼文更獲得 135 萬個讚，成為全球運動員之最。（圖／翻攝自戴資穎IG）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-08-09 16:47:11

全球最大運動賽事東京奧運昨落幕，Facebook 公布熱騰騰過去兩週在台灣的數據，包含 Facebook 與 Instagram 討論度最高的選手與最熱門的表情符號。在全球運動員排行榜中，羽球天后戴資穎更成為全球新增最多 Facebook 粉絲的選手，她的 Facebook 貼文更獲得 135 萬個讚，成為全球運動員之最。

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全球運動員Facebook貼文按讚數排名：戴資穎賽後真誠分享的貼文勇奪冠軍，共獲得超過 136 萬個讚，成為過去兩週的賽程期間，全球獲得最多讚的相關 Facebook 貼文。奪下世界第二名的為羽球選手王齊麟，他在獲得羽球男雙金牌賽後的貼文，共獲得超過 104 萬個讚。

Facebook 上，全球運動員增粉最多的排行榜中，戴資穎再度躍居第一，大賽期間共獲得超過 50 萬個新增追蹤數，成為 Facebook 上全球獲得最多新粉絲的運動員。王齊麟則以新增 36 萬個新粉絲，位居世界第二。

Instagram 上，全球互動數最多的運動員排行榜中，台灣羽球選手戴資穎以 472 萬個互動次數，躍居全球第九名。

Instagram上，台灣運動員增粉最多的排行榜，戴資穎依舊是第一，排名如下：

1.          戴資穎（@tai_tzuying, 新增 614,000 新粉絲）

2.          楊勇緯（@yangyungwei, 新增 441,169 新粉絲）

3.          王齊麟（@chilinwang, 新增 304,567 新粉絲）

4.          林昀儒（@lin__yun_ju_, 新增 295,542 新粉絲）

5.          李洋（@leeyang0812, 新增 271,191 新粉絲）

在台灣，Facebook 上討論度最高的選手為：王齊麟、李智凱及李洋。Instagram 上討論度最高的選手為戴資穎（@tai_tzuying）、李洋（@leeyang0812）及王齊麟（@chilinwang）。

大賽期間，Facebook 上台灣民眾最常使用的 Emoji 表情符號為

#1 💪（Feats of Strength，加油）；#2 🎉（Party Popper，恭喜）；#3 🇹🇼（🇹🇼 Flag，台灣）；#4 🥇（Sports Medal，獎牌）；#5 👍（Thumps Up，豎起大拇指）

以年齡來看，過去兩週 Facebook 上討論的台灣人，最瘋運動的年齡層為 35 至 44 歲，約佔 29%，其次為 25 至 34 歲的族群。若以性別來看，在台灣超過 57% 的 Facebook 相關討論由女性發起。

台灣羽球選手戴資穎在 Instagram 互動數躍居全球第九名！全球在 Instagram 互動最多的運動員前十名：

1.          Rayssa Leal（滑板，巴西）：1,844 萬

2.          Simone Biles（競技體操，美國）：1,790 萬

3.          Dani Alves（足球，巴西）：1,259 萬

4.          Rebeca Andrade（競技體操，巴西）：1,033 萬

5.          Italo Ferreira（衝浪，巴西）：797 萬

6.          Douglas Souza（足球，巴西）：767 萬

7.          Suni Lee（競技體操，美國）：630 萬

8.          Luka Doncic（籃球，斯洛維尼亞）：484 萬

9.          戴資穎（羽球，台灣）：472 萬

10.      Gabriel Medina（衝浪，巴西）：470 萬

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你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
100%0%
2021-08-09-2021-08-12

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
94.2%5.8%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
19.29%80.71%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
67.44%32.56%
2021-07-30-2021-08-10
請問您施打疫苗了嗎？

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