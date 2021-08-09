臉書公布全球東奧選手討論度　戴資穎、王齊麟攻佔前二

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Facebook 上，全球運動員增粉最多的排行榜中，戴資穎再度躍居第一，大賽期間共獲得超過 50 萬個新增追蹤數，成為 Facebook 上全球獲得最多新粉絲的運動員。王齊麟則以新增 36 萬個新粉絲，位居世界第二。
Instagram 上，全球互動數最多的運動員排行榜中，台灣羽球選手戴資穎以 472 萬個互動次數，躍居全球第九名。
Instagram上，台灣運動員增粉最多的排行榜，戴資穎依舊是第一，排名如下：
1. 戴資穎（@tai_tzuying, 新增 614,000 新粉絲）
2. 楊勇緯（@yangyungwei, 新增 441,169 新粉絲）
3. 王齊麟（@chilinwang, 新增 304,567 新粉絲）
4. 林昀儒（@lin__yun_ju_, 新增 295,542 新粉絲）
5. 李洋（@leeyang0812, 新增 271,191 新粉絲）
在台灣，Facebook 上討論度最高的選手為：王齊麟、李智凱及李洋。Instagram 上討論度最高的選手為戴資穎（@tai_tzuying）、李洋（@leeyang0812）及王齊麟（@chilinwang）。
大賽期間，Facebook 上台灣民眾最常使用的 Emoji 表情符號為
#1 💪（Feats of Strength，加油）；#2 🎉（Party Popper，恭喜）；#3 🇹🇼（🇹🇼 Flag，台灣）；#4 🥇（Sports Medal，獎牌）；#5 👍（Thumps Up，豎起大拇指）
以年齡來看，過去兩週 Facebook 上討論的台灣人，最瘋運動的年齡層為 35 至 44 歲，約佔 29%，其次為 25 至 34 歲的族群。若以性別來看，在台灣超過 57% 的 Facebook 相關討論由女性發起。
台灣羽球選手戴資穎在 Instagram 互動數躍居全球第九名！全球在 Instagram 互動最多的運動員前十名：
1. Rayssa Leal（滑板，巴西）：1,844 萬
2. Simone Biles（競技體操，美國）：1,790 萬
3. Dani Alves（足球，巴西）：1,259 萬
4. Rebeca Andrade（競技體操，巴西）：1,033 萬
5. Italo Ferreira（衝浪，巴西）：797 萬
6. Douglas Souza（足球，巴西）：767 萬
7. Suni Lee（競技體操，美國）：630 萬
8. Luka Doncic（籃球，斯洛維尼亞）：484 萬
9. 戴資穎（羽球，台灣）：472 萬
10. Gabriel Medina（衝浪，巴西）：470 萬