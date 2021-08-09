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啦啦隊女神戴絲襪狂甩頭　「五官變形、睜不開眼」惹心疼

▲孟潔上節目戴絲襪甩頭，讓人看了十分心疼。（圖／孟潔IG、台視提供）
▲孟潔上節目戴絲襪甩頭，讓人看了十分心疼。（圖／孟潔IG、台視提供）

記者侯家瑜/台北報導

2021-08-09 17:33:41｜2021-08-09 18:02:27

最正經理、啦啦隊女神孟潔是舞者、展場Show Girl出身，現在是中職啦啦隊「Rakuten Girls」人氣成員之一，因為在節目《全明星運動會》擔任藍隊經理後走紅。日前孟潔在節目《綜藝3國智》上挑戰絲襪甩頭，為了成功闖關，她不惜形象，將頭套上絲襪後盡全力狂甩，而她原本甜美臉蛋、精緻的五官都瞬間變形，讓現場來賓看了十分心疼。

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▲孟潔被封為最正經裡。（圖／孟潔IG）
▲孟潔被封為最正經裡。（圖／孟潔IG）
▲孟潔是Rakuten
▲孟潔是Rakuten Girls人氣成員之一。（圖／孟潔IG）
製作單位這回競賽改採團體賽制，只要集體過關，每贏得一關，當集就能調薪百分之一，不過遊戲的難度也不小，例如「丟接光碟片」單元，就花了梓梓和孟潔不少力氣，梓梓小心翼翼地將光碟片一片片丟到對面，由於平衡難以掌握，孟潔接得相當辛苦，只可惜2人在限時內沒有進帳，影響所有人加薪權益。

主持群雖然內心有點著急，但卻不忍苛責，在一旁給予鼓勵：「沒有關係，至少畫面很好看！」而梓梓、孟潔依舊不放棄，即便要用絲襪套頭也欣然應戰。只見孟潔拿了絲襪後，馬上往頭上戴，五官也因為壓力擠壓變形，眼睛都快睜不開，隨後就開始狂甩頭，一頭秀髮全被弄亂，讓人看了十分心疼。

▲孟潔一頭秀髮全被弄亂。（圖／台視提供）
▲孟潔一頭秀髮全被弄亂。（圖／台視提供）
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你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
66.67%33.33%
2021-08-09-2021-08-12

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
94.23%5.77%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
19.33%80.67%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
67.52%32.48%
2021-07-30-2021-08-10
請問您施打疫苗了嗎？

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