新加坡規劃4階段步入防疫新常態　台灣專家發聲了

新加坡日前發布該國邁向新常態社會的4階段路徑圖，並表示這關係著該國、亞太和全球人民的未來生活，希望各國都能觀看參考。我國台灣大學公衛學院教授詹長權

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新加坡原本疫情控制得當且接種率十分高，結果降級後卻爆發群聚感染，接連爆出與越南陪酒女郎相關的KTV夜店群聚感染及裕廊漁港感染群，導致COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情再度升溫。因此於近期又加強防疫措施，包括禁止餐廳內用、限制社交聚會人數最多2人等。

《海峽郵報》報導

，新加坡衛生部8月5日宣佈，從8月7日晚間11點59分開始，出發前至少在台灣待上21天的旅客入境新加坡後將接受PCR篩檢，若呈陰性就可以不用進行隔離（SHN) 。這項規定頒佈後將對台灣旅客便利度大幅增加，新規定也將適用於短期旅客，「航空通行證」（ATP）目前已經開放申請，12日起可持有入境。此外，新加坡當局也建議旅客行前先於網路上註冊申請、付款PCR檢測。不過，目前已經在隔離中的台灣旅客仍須完成隔離並於隔離期滿後接受PCR篩檢。

雖然開放有條件旅遊，但其實新加坡近期陷入「突破性感染」的困境中。新加坡政府數據顯示，該國新型冠狀肺炎疫苗施打率雖已將近七十五％（總人口五七○萬），成為亞洲最高，僅次於中東的阿拉伯聯合大公國，位居全球第二的施打比率。但近四週以來的新增確診者中，竟有四分之三的確診者接種過疫苗。這種打過疫苗卻又確診的案例就稱為「突破性感染」，該現象讓當地媒體紛紛探究原因。而當地學者則告訴大眾這種情況在意料之中，新加坡國立大學（ＮＵＳ）公衛學院院長張毅穎就說，「隨著星國越來越多人打過疫苗，在這些人當中，我們會看到更多人有染疫的情形。」值得一提的是，星國當時先選用輝瑞ＢＮＴ疫苗和莫德納疫苗進行施打，這些打疫苗又確診的案例都是使用上述這些疫苗。

針對新加坡的最新政策方針，我國專家詹長權說明，這一個獨步亞洲、世界領先的新冠疫苗接種成效，讓新加坡即使是在Delta變異株引發的本土疫情延燒之中，仍然規劃一個以新冠肺炎流感化處理的防疫前景，稱之「新冠肺炎韌性國家」（a Covid-19 resilient nation）的一個新常態（a new normal）。





詹長權也指出，新加坡政府在國慶日之前，發布了一條從現在到年底步向新常態社會的路徑圖，這一個過程總共有4個階段：準備階段、過渡階段A、過渡階段B、COVID-19韌性國家階段。這一條過渡路線將非常謹慎地平衡新加坡人生活和生計，除了將繼續推動疫苗接種持續推高疫苗覆蓋率之外，對未接種疫苗的社會活動也將實施差異化規範，而人和環境的新冠病毒篩檢將作為控制疫情不可或缺的手段之一，搭配繼續實施的防疫安全管理措施，以保護民眾健康。



